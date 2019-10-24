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消防法修法再度協商 黃國昌：消防署意圖翻案

2019-10-24 14:10聯合報 記者陳熙文／台北即時報導

針對消防法修法，立法院今再度召開黨團協商，欲針對「立法說明」進行討論。據民進黨團表示，是由於時代力量立委黃國昌日前修改立法說明，未得各黨團共識，所以必須重新舉行協商。對此，黃國昌稱是「胡說八道」，指時代力量黨團在18日拿到依黨團協商共識的立法說明後，四黨團均簽名協商結論，如今重啟協商，顯是消防署想要翻案。

台中市大雅區違章工廠大火導致二名消防員殉職，讓消防法修法再受矚目。立法院10月14日針對消防法修法舉行朝野協商，確立消防員「退避權」，以及「災害事故調查」等，盼在總質詢結束後完成二、三讀，最快在10月29日處理。然而，立法院今再度召開朝野協商。據民進黨團人士說明，是黃國昌擅自修改立法說明，各黨團不能同意，才必須重新舉行朝野協商。

對此，黃國昌表示是「胡說八道！」他說明，立法院10月14日召開消防法黨團協商，各黨團達成共識，院長蘇嘉全也在現場宣告消防署依據協商共識擬定立法說明文字，以利後續執法。由於當日協商現場截至散會前，都未發放最終確認的法條文字與立法說明文字的附件內容，最終確認的附件是在當晚7時48分才收到。

黃指出，立法院議事處隔日找四黨團簽名，但時代力量黨團在看到立法說明附件後，發現與協商共識不符，立即向內政委員會反應，內政委員會則表示，這部分要與消防署討論。

黃國昌表示，消防署在10月16日確定立法說明文字後，開始與各黨團與院長室溝通確認，時力黨團在10月18日拿到相關立法說明後，確定符合黨團協商共識後才簽名，四黨團均簽名協商結論。不過卻在10月21日再度收到要召開協商的通知，理由是「不能改協商結論」，並在隔日收到消防署傳來的「立法說明建議版本」。

黃國昌表示，看到其中內容後，顯示消防署想要翻案。

據悉，原來朝野有共識的消防員退避權、授權中央主管機關明定「包括無人待救而入室搶救等的危險性救災行動認定標準」，消防署的建議版本中增訂解釋，強調「災害態樣種類繁多，實務上可採取救災行動相當多元，其中可能包含無人待救而入室搶救等危險性救災行動」。

換言之，消防署增訂說明，等於開放火災現場無人，消防員仍須入室救災的可能。

另外，在調查權的部分，立法院亦達成共識，凡消防員因救災導致暫時性失能，即啟動調查，不過消防署建議版本則拉高門檻，須消防員「肢體或器官嚴重受損，危及生命或造成身體機能嚴重喪失，且須住院治療連續達24小時以上」，才須調查。

時代力量立委黃國昌。聯合報系資料照／記者曾原信攝影
時代力量立委黃國昌。聯合報系資料照／記者曾原信攝影
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黃國昌

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