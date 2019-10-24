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馬紹爾群島總統來訪 外交部：誠摯歡迎

2019-10-24 14:09聯合報 記者陳熙文／台北即時報導

外交部今天指出，馬紹爾群島共和國總統海妮(Hilda C. Heine)伉儷應中華民國政府邀請，於10月24日至27日率團來台訪問，以強化兩國友誼，外交部表達誠摯歡迎。

外交部指出，海妮總統伉儷此行偕同外交部長席克(John M. Silk)伉儷、天然資源暨商務部長莫塔若(Dennis P. Momotaro)伉儷等人訪台，將會晤蔡英文總統，接受蔡總統及外交部長吳釗燮伉儷款宴。

外交部表示，海妮總統訪台期間，另將見證簽署台馬經濟合作協定(Economic Cooperation Agreement, ECA)，以及中華民國對外貿易發展協會與馬國天然資源暨商務部簽署合作備忘錄，參加新北市政府與馬國賈盧伊特環礁(Jaluit Atoll)締結姊妹市簽約儀式，接受天主教輔仁大學頒授榮譽哲學博士學位，並參訪政經文化建設，以深入瞭解我國經社發展。

外交部指，海妮總統是馬紹爾群島共和國第一位女性元首，曾擔任教育部部長，於2016年1月當選總統，並於2016年5月及2018年7月兩度率團訪台，是台灣長期堅定友人，積極推動兩國在各領域的交流合作。

外交部強調，台灣與馬紹爾群島共享民主、自由及人權等普世價值，兩國在農漁業合作、公共衛生、教育、婦女赋權、潔淨能源及基礎建設等領域合作密切，雙邊關係緊密友好。

不過美國眾議院外交委員會及自然資源委員會日前共同舉辦聽證會，美國國防部印太事務助理部長薛瑞福（Randall Schriver）在發言時表示，美國與太平洋島國帛琉、馬紹爾群島及密克羅尼西亞關係堅固，但中國使用「脅迫工具」試圖侵蝕這些國家主權，誘使它們依據北京利益行事，讓美方特別關切。

薛瑞福強調，北京有各種不同施壓方式，讓小國越來越難抵抗。他也指出，台灣剩餘邦交國面臨巨大轉向壓力，包含帛琉及馬紹爾群島。

馬紹爾群島

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