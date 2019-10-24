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游盈隆：台灣社會統派支持者銳減 史上最少、最低迷

2019-10-24 12:31聯合報 記者林麗玉╱台北即時報導

台灣民意基金會董事長游盈隆今天在臉書提到「民族認同、統獨傾向與台灣的未來」，游表示，受到習近平年初談話及反送中影響，原本日趨下滑的獨派支持者猛然醒來，倒是兩岸統一方面，支持統一的民調，今年六月大幅下跌到1996年以來歷史新低，只有13.6%，比1996年台灣第一次總統大選後的14%還低一些。游說，台灣社會的統派支持者銳減，到了史上最少、最低迷的時候。

至於在期盼未來繼續「維持現狀」方面，游盈隆說，主要拜香港反送中運動的影響，主張未來繼續「維持現狀」的人數比例，從今年一月的18.5%一舉躍升到25.4%，大致回到了過去二十年來的平均水平。

游盈隆今天在臉書表示，過去三年，台灣人統獨傾向的起落主要是來自外部的威脅，也就是中國威脅，非台灣社會內生力量，當多年來，台灣認同已穩定維持在七成以上，甚至2016年一度提升到歷史新高點，百分之八十台灣人已自認為自己是台灣人，而非中國人。

游盈隆表示，期盼「台灣獨立」方面，六月達到過去28年來的第二次高峰，僅次於2016年5月民進黨重返執政，蔡英文總統剛上台的時候。游分析，這主要是拜近半年來兩大因素的刺激，包括今年初習近平力主「一國兩制」和「不承諾放棄使用武力」的重要講話，另一就是香港「反送中運動」的影響；前者在今年一月，讓日趨下滑的獨派支持者猛然醒來，從3成5一舉上升12.4個百分點，最近的香港反送中運動卻只小幅推升了2.2個百分點。

另外，對於「兩岸統一」方面，游盈隆表示，支持統一的民調，今年六月大幅下跌到1996年以來的歷史新低點，只有13.6%，比1996年台灣第一次總統大選後的14%還低一些。游提到，自2017年10月以後，期盼未來兩岸統一的人數重新站上2成以後，至少維持了15個月以上，其中在2018年9月還一度竄升到2成6，成為1991年以來的歷史次高；如今在習近平談話及反送中兩大因素刺激下，台灣社會的統派支持者銳減，到了史上最少、最低迷的時候。

圖／擷取自游盈隆臉書
圖／擷取自游盈隆臉書
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台灣民意基金會董事長游盈隆。記者林伯東／攝影
台灣民意基金會董事長游盈隆。記者林伯東／攝影
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反送中游盈隆習近平

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