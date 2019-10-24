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挨批黨政不分 柯文哲：抓到就處理

2019-10-24 12:03攝影中心 記者徐兆玄／即時報導

台北市長柯文哲今天上午前往市議會，針對「台北市政府嚴守行政中立及黨政分際」進行專案報告，柯文哲在報告中強調，機要人員均依規定晉用，北市府進用機要人員均符合規定，不過不得兼任政黨及公職候選人競選辦事處的職務。市議員汪志冰質疑北農董事長秘書董德堉，另外還兼任台灣民眾黨的組織部召集人，痛批柯文哲這難道不是黨政不分，「你的黨政分際在哪裡」，柯文哲鐵色鐵青直言「好啊，抓到就處理」。

汪志冰質疑北農董事長秘書董德堉，另外還兼任台灣民眾黨的組織部召集人，痛批柯文哲這...
汪志冰質疑北農董事長秘書董德堉，另外還兼任台灣民眾黨的組織部召集人，痛批柯文哲這難道不是黨政不分，柯文哲鐵色鐵青直言「好啊，抓到就處理」。記者徐兆玄／攝影
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台北市長柯文哲今天上午前往市議會，針對「台北市政府嚴守行政中立及黨政分際」進行專...
台北市長柯文哲今天上午前往市議會，針對「台北市政府嚴守行政中立及黨政分際」進行專案報告。記者徐兆玄／攝影
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柯文哲台灣民眾黨

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