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山難搜救使用者付費 最快明年6月全國統一標準

2019-10-24 11:56聯合報 記者賴于榛／台北即時報導

行政院今拍板修法，未來如在國家公園等地適當告知設施危險性，可視個案減輕或免除政府賠償責任，是開放山林的一大變革，並鼓勵業者持續開發多元化登山保險商品。至於過去令人詬病的救難直升機被當計程車使用部分，也就是山難搜救使用者付費部分，行政院表示，希望最快明年6月之前，全國能夠統一標準。

過去有部分山友挨批將救難直升機當成計程車，引發浪費資源爭議，2016年台南王姓男子獨自攀登奇萊山，原訂2天1夜的登山路線，下山時因為積雪覆蓋路徑，最後找上空勤直升機吊掛救援，但男子脫困後，卻一度要求直升機把他載到上山時的停車地點開車，被質疑是浪費社會資源。

2018年也有69歲郭姓山友挑戰玉山群峰，卻獨自脫隊外出散步，迷路後只得請求救難人員動用直升機上山找人，但在獲救後不肯下山，執意要持續完成旅程挑戰玉山，氣得救難人員大罵，「浪費國家資源，是把直升機當成計程車用嗎？」

過去案例都讓社會輿論沸騰，但此次開放山林政策，並未同步推出山難使用者付費的相關配套，而是由蘇貞昌要求金管會鼓勵產險業者，持續開發多元化登山保險商品，以滿足山友投保需求、分擔風險。

行政院發言人Kolas Yotaka指出，山難使用者付費這個部分，其實跟各地方政府的自治條例有關，但各縣市對此的規定鬆緊不一、參差不齊，目前法務部、內政部正與地方政府討論修正建議，希望全國各地的山友未來都面對全國一致的法規，預計最快明年6月之前，各縣市可以同步化。

行政院會後記者會。記者賴于榛／攝影
行政院會後記者會。記者賴于榛／攝影
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