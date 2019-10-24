國家公園內若有警示 民眾恣意冒險遇難不國賠

2019-10-24 11:54 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ／台北即時報導



配合開放山林政策，行政院會今通過國賠法部分條文修正草案，未來民眾前往山域或海域的自然公物，像是國家公園、森林遊樂區等，若民眾在已經有適當警告或標示情況下仍從事冒險或具危險性活動，國家不負損害賠償責任；但若是使用國家公園內等設施時冒險遇難，則視個案減輕或免除政府賠償責任。

行政院近日主打親近山林，除了五大原則開放之外，也調整國賠法修正，要讓登山客在登山過程為自己負責，此案過去在行政院內審理時，政委張景森更曾在臉書上力挺，更指「再見了媽寶級國家！」

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

現行國賠法第3條明定，公共設施因設置或管理有欠缺時，致人民生命、身體或財產受損害者，國家應負賠償責任，但法務部認為，開放山域、水域等自然公物與一般人工設置的公共設施，例如公園、道路、學校、建物等，性質上仍有差異。因此，對此二類公共設施之課責程度亦應有所不同，行政院會今也拍板法務部草案，將公共設施劃分成兩大塊，並調整國賠責任區分。

未來位於開放山域、水域等自然公物，像是國家公園、森林遊樂區、海岸、沙灘等等，若經管理機關、受委託的民間團體或個人已經針對該公物做適當警告或標示，人民仍從事冒險或具危險性活動，「國家不負損害賠償責任。」

但若是位於開放山域、水域的自然公物內的設施，諸如吊橋、觀景台、停車場等，若經已經針對設施等做適當警告或標示，人民仍從事冒險或具危險性活動，「國家得減輕或免除賠償責任。」