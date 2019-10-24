韓國瑜傾聽之旅 楊秋興酸：要選總統才來傾聴，太離譜

2019-10-24 11:29 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ／高雄即時報導



前高雄縣長楊秋興今天參加彥武集團創辦人姚武年告別式，與前往悼祭的國民黨主席吳敦義有握手致意，但與高雄市長韓國瑜沒有互動。對於韓國瑜的「傾聽之旅」，他很有意見，受訪時批評韓國瑜參選總統了才要傾聽，表示一點準備都沒有，「太離譜」。

對於韓國瑜「請假」參選，楊秋興說，請假之前應該要一一拜訪議員、得到議員同意才對，但看來韓似乎沒有這樣做。

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楊秋興比吳敦義、韓國瑜早到告別式會場，他說當高雄縣長時，姚武年捐獻興建的神威天台山天台聖宮還在蓋，天台聖宮完成之後，他曾在高雄市長選舉期間陪同當時參選的韓國瑜到天台聖宮參訪，今天參加寶光建德天台道場點傳師姚武年的告別式，坐在較靠旁邊的位子，有和吳敦義握手，韓國瑜公祭之後即離去，他和韓沒有致意。

對於韓國瑜最近展開的傾聽之旅，楊秋興一聽立刻說：「選總統需要傾聽嗎？選總統跟人家說要傾聽之旅，不是很奇怪嗎？還要傾聽，表示你一點準備都沒有。」

他表示，參選總統的人本來是有抱負、有理想，要為國家來貢獻、來發展才對，要選總統才來傾聽之旅，不是太離譜了？

一直認為國民黨應「換柱2.0」的楊秋興說，韓的民調一直下降 大家認為國民黨凶多吉少， 一開始就錯；黨要為國舉才，當初有天王級的鴻海集團創辦人郭台銘，應該去營造全黨支持才對，韓國瑜也沒有正當性，國民黨錯過這個機會。

他表示，郭董當然不選了，但為台灣好，吳敦義要有這種魄力、要有遠見，現在不是面子的問題，韓國瑜的民調如果破20%，要不要換？要換的話，應當找會當選的人才來選。

他說：「我覺得國民黨愧對台灣人民，提名這樣的候選人，如何向台灣人交代？怎麼向孫中山交代？」