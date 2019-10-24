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陳同佳案／藍黨團質疑 黃承國為中共代理人

2019-10-24 11:27聯合報 記者張文馨／台北即時報導

刑事案嫌犯陳同佳何時要到台灣投案，為舉國關注焦點。國民黨立法院黨團總召曾銘宗今天舉行記者會指出，政協委員管浩鳴入境台灣，申請過程中難道陸委會、移民署和國安單位的聯審機制都全然不知就放行？國策顧問黃承國引薦管和內政部長徐國勇見面，蔡總統知情嗎？會談真正目的為何？陳同佳一案的後續發展，是否就在徐管會時事先套招，國民黨團要求，徐國勇必須全面公開見面的錄音和紀錄。

曾銘宗質疑，黃承國引薦管浩鳴在台灣趴趴走，蔡英文總統知情嗎？黃承國是否為中共代理人。且曾銘宗批評，蔡英文總統和行政院長蘇貞昌不斷在陳同佳案下指導棋，干預司法審判。國民黨立委賴士葆質疑，政協是搞統戰的，內政部長甘於被統戰，兩人見面是否影響後續發展，民進黨政府都應該說明清楚。

賴士葆也質疑，蔡總統和蘇貞昌隔空影響辦案，是道地干預司法。陳同佳是通緝37年的殺人嫌犯，該怎麼判、如何起訴，怎麼會是由總統和行政院長指東指西，每天行政指導，政治指導辦案。

國民黨立委林奕華指出，本屬台灣的司法管轄權，移民署卻對能不能上飛機，說法一變再變；單純的投案本由相關司法程序去進行，現在要怎麼走，卻是政府說了算，內政部長密會中共政協委員，更是天大的事情，內政部要清楚說明。

國民黨立法院黨團記者會。記者張文馨／攝影
國民黨立法院黨團記者會。記者張文馨／攝影
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陳同佳港女箱屍案

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