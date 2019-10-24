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「兩塊雞排而已，拿去」店家誤會沒付錢 女客受辱氣哭

喊韓國瑜凍蒜不沒收保證金 綠議員：行政中立做假的

2019-10-24 11:25聯合報 記者王敏旭／新北即時報導

新北市府6樓大禮堂昨下午傳出「韓國瑜凍蒜」呼聲，新北秘書處原認定該團體違反行政中立，將沒收保證金2萬塊，昨晚最後決議認為活動有照規定，但臨時出現呼喊口號，涉違反行政中立，停權1年不沒收保證金。新北議會民進黨團總召何博文說，市府行政中立做假的。

新北市民眾服務社工商女聯誼會，昨在新北市府6樓大禮堂，舉辦舞蹈及愛心捐發票活動，但過程中出現呼喊韓國瑜凍蒜口號，並拿旗幟揮舞，新北市長侯友宜今赴市議會接受總質詢被問到時，侯友宜說，這絕對不可以，但一切按規定。

何博文表示，2萬塊保證金一定要沒收，不然以後大家有樣學樣，這已明顯違法，但本來要沒收保證金，為什麼後來不罰，2萬塊就可以宣示市府行政中心的決心，但為什麼不願意這樣做。

侯友宜說，他第一時間接到通報，那是場愛心發票捐款做慈善的活動，中間有出現拿布條狀況，喊當選的時候就制止，該活動確實有把愛心發票捐給家扶中心，但違反行政中心已加重處罰，從原本停權半年，加重至一年。

民進黨市議員周雅玲則說，不計較活動台下有人穿助選背心，但在台上揮舞旗幟就是公然掛羊頭賣狗肉，以婦女會聯誼之名，行助選之實，改天其他團體有樣學樣，或是該團體用其他社團名稱，就繼續辦同樣活動，是否偏袒。

侯友宜說，一切按規定處理，他沒有偏袒，做事要有原則，違反規定就依規定處理。新北秘書處長饒慶鈺則說，出現喊口號就立刻制止，市府場地鼓勵給社團做愛心使用，也無法臆測捐愛心發票是為了助選。

新北市民眾服務社工商女聯誼會，昨在新北市府大禮堂喊出「韓國瑜凍蒜」，秘書處最終決...
新北市民眾服務社工商女聯誼會，昨在新北市府大禮堂喊出「韓國瑜凍蒜」，秘書處最終決議不沒收2萬元保證金，今遭新北市議會民進黨團認為，行政中立做假的。圖／翻攝自國民黨新北黨部
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新北市長侯友宜說，活動有出現拿布條狀況，喊當選的時候就制止，該活動確實有把愛心發...
新北市長侯友宜說，活動有出現拿布條狀況，喊當選的時候就制止，該活動確實有把愛心發票捐給家扶中心，但也以加重處罰，從原本停權半年，加重至一年。記者王敏旭／攝影
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