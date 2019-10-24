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「兩塊雞排而已，拿去」店家誤會沒付錢 女客受辱氣哭

再談既存違建問題 柯文哲：涉及公安就拆

2019-10-24 11:17聯合報 記者邱瓊玉／台北即時報導

台北市長柯文哲昨主持公安督導會報，不滿市區發生鐵皮屋既存違建火災案件，當場質疑當初前市長陳水扁的「違建特赦令」，僅是一道「行政命令」，那自己也可以下行政命令說要拆，「我的行政命令也可以推翻他的啊」，引發熱議。

對此，國民黨市議員陳重文今在議會質詢時，質疑柯文哲到底是說真的，還是說假的？是要展現施政魄力嗎？

柯文哲則說，為什麼昨天會生氣，是因為最近燒死兩個人，怎麼會鐵皮屋燒死人，問起來才知道是違建。

柯文哲表示，如果違建涉及公安，那就不理陳水扁那條線(83年前違建屬既存違建)，但涉及公安就拆，另外也防止新違建出現。

台北市長柯文哲昨主持公安督導會報，不滿市區發生鐵皮屋既存違建火災案件，當場質疑當...
台北市長柯文哲昨主持公安督導會報，不滿市區發生鐵皮屋既存違建火災案件，當場質疑當初前市長陳水扁的「違建特赦令」，僅是一道「行政命令」，那自己也可以下行政命令說要拆，「我的行政命令也可以推翻他的啊」，引發熱議。圖／報系資料照
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違建柯文哲

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