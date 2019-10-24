不是裸退 王金平明發表告別立院演說

2019-10-24 11:11 聯合報 記者 聯合報 記者 張文馨 ／台北即時報導



立法院前院長、國民黨立委王金平明天下午將在立法院登上質詢台，進行其立委生涯最後一次總質詢。據了解，王金平明將發表感性演說，有別過去就國家大政提出諍言，王金平將著重回顧自己44年立院生涯，「是告別立法院，不是裸退」。

手握總統入場券的親民黨是否要與王金平在總統大選合作，一直是2020的變數之一。據了解，王陣營一直在密切觀察此事，截至目前為止，雙方仍是政壇老友，溝通順暢，但也因爲親民黨遲未表態，王金平的最後一場總質詢時間因此推遲，原本預計在18日上午進行的總質詢，回到王金平在本屆立委慣例，最後一天、最後一位上場質詢。知情人士指出，選或不選，演講內容將大不相同，親民黨的確是影響時程安排的因素之一。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

據了解，王金平尚未確定獲得總統門票，對於國際局勢、台灣發展仍相當關切，美國總統川普主導的中美貿易戰、香港反送中運動持續發展也左右這場告別演說的內容與重點。也因此，王金平會將這場演說定調在國政關懷，與個人告別立院生涯，跟過去幾次質詢演說內容相較，多了感性。

「是告別立法院，不是裸退」，知情人士指出，2020選舉還在進行中，立法院還有非常多好友需要幫忙，王金平仍會持續發揮影響力，協助黨內立委爭取席次；至於與他黨合作，王已在周日替高雄市立委參選人黃韻涵站台時，清楚畫出界線，不會替他黨立委參選人站台。