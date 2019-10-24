不是裸退 王金平明發表告別立院演說
2019-10-24 11:11
聯合報 記者張文馨
／台北即時報導
立法院前院長、國民黨立委王金平明天下午將在立法院登上質詢台，進行其立委生涯最後一次總質詢。據了解，王金平明將發表感性演說，有別過去就國家大政提出諍言，王金平將著重回顧自己44年立院生涯，「是告別立法院，不是裸退」。
手握總統入場券的親民黨是否要與王金平在總統大選合作，一直是2020的變數之一。據了解，王陣營一直在密切觀察此事，截至目前為止，雙方仍是政壇老友，溝通順暢，但也因爲親民黨遲未表態，王金平的最後一場總質詢時間因此推遲，原本預計在18日上午進行的總質詢，回到王金平在本屆立委慣例，最後一天、最後一位上場質詢。知情人士指出，選或不選，演講內容將大不相同，親民黨的確是影響時程安排的因素之一。
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據了解，王金平尚未確定獲得總統門票，對於國際局勢、台灣發展仍相當關切，美國總統川普主導的中美貿易戰、香港反送中運動持續發展也左右這場告別演說的內容與重點。也因此，王金平會將這場演說定調在國政關懷，與個人告別立院生涯，跟過去幾次質詢演說內容相較，多了感性。
「是告別立法院，不是裸退」，知情人士指出，2020選舉還在進行中，立法院還有非常多好友需要幫忙，王金平仍會持續發揮影響力，協助黨內立委爭取席次；至於與他黨合作，王已在周日替高雄市立委參選人黃韻涵站台時，清楚畫出界線，不會替他黨立委參選人站台。
王陣營規畫，明日的告別演說將同步在臉書直播，且王金平要鄭重告別立法院，已在昨天悄悄前往議場，穿著「王院長招牌西裝」拍攝影片，未來規畫會有系列影片在臉書公布，為自己的立院生涯畫下句點。
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