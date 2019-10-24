馬英九：民進黨全力消滅中華民國 蔡英文是流亡總統？

2019-10-24 11:06 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ／台北即時報導



歷史教育新三自運動協會今天舉行記者會，前總統馬英九特別錄製一段七分鐘的影片表示，從課綱到教科書，民進黨政府用盡一切手段「去中國化」，切割台灣與中華文化的連結。蔡英文總統曾說中華民國是「流亡政府」，現在她做了總統，那麼她是不是流亡總統？蔡政府正扭曲歷史，要消滅中華民國，「亡國感」正是蔡總統創造出來的。

歷史教育新三自運動協會今天舉行「反對去中國化歷史教科書記者會」，會中發表新書「台灣建構中國史教育」。馬英九特別錄製影片表示，以新課綱編寫、今年開始使用的歷史教科書裡充斥各種不符史實的謬論。他是學國際法的，要特別對教科書裡提到「台灣主權未定論」，企圖否定中華民國治理台灣的基礎，給予嚴正駁斥。

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有版本的歷史教科書提到，有人認為「開羅宣言」與「波茨坦公告」不是正式條約，中華民國統治台灣的正當來源遭受質疑，因此有「台灣主權未為定論」的說法。又說，日本在「舊金山合約」中未明確宣示將台灣、澎湖轉移給哪個政權，還說有人認為，「中日和約」裡日本只宣布放棄台澎，並未說明將主權移交中華民國，這些說法是錯誤百出。

馬英九說，事實上，不論是美國國務院或日本的外務省，戰後均將《開羅宣言》、《波茨坦公告》及《日本降伏文書》列為條約或國際協定，納入兩國的條約集，《日本降伏文書》更被收入《美國法規大全》（United States Statute at Large）及《聯合國條約集》（United Nations Treaties Series），當然具有國際法效力。美國杜魯門總統還特別在1950年1月5日發表聲明，將上述三份文件重述一遍，強調各國都接受中華民國在台灣行使主權。

馬英九說，新課綱斬斷兩岸間的歷史脈絡，反映在教科書上，台灣與中國大陸變成沒有關連。中華民國於1911年成立，但課文直到提及1949年政府播遷來台，中華民國四個字才憑空而出，有的課本內文甚至找不到「中華文化」一詞。

他說，談到台灣的現代化，都成為日本殖民時期的功勞，清末沈葆楨與劉銘傳等先賢為台灣奠定的現代化基礎的貢獻，刻意被抹煞。新版教科書對於二戰時期台灣的處境幾乎完全跳過，不但淡化高砂義勇軍、台籍日本兵的發生過程，甚至連「慰安婦」也隻字未提，這是為誰在塗脂抹粉？

馬英九表示，蔡總統過去喜歡用「這個國家」來取代中華民國，現在為了選舉又擁抱中華民國，還對國軍說要「捍衛中華民國」，但不管她嘴上講了幾次中華民國，我們看到的是蔡政府正扭曲歷史，要消滅中華民國。蔡總統說，亡國感是國民黨炒作出來的，但不正是蔡總統創造出來的？她的所作所為，就是鐵證。

嘉義大學應用歷史學系教授吳昆財表示，108歷史教育科版本，諸多違反台灣客觀歷史發展，「主權去中華民國」，它直接否定1943年的「開羅宣言」，以便徹底否定中華民國對台灣的合法治理直接釜底抽薪，否認中華民國在台的合法基礎。就此而論，基本上，108歷史教科書已屬一部政治性的台獨史與洗腦的宣傳品。

台中二中歷史教師伍少俠說，高中歷史教科書以專題式的寫作方式編寫教科書，因為專題才能讓作者選擇自己喜歡的題目，加入自己的價值觀。主題式的教學方式，造成孩子沒有國族認同和獨立思考發表能力。

北一女中國文老師區桂芝說，「文史不分家」，從她在高中國文教學現場來看，學生如果缺乏歷史背景知識，很難進入國文課文的文學情境。這幾年，因為政黨來來去去，課綱調來調去，「課綱早就不成鋼」，民進黨政府企圖以多元說法來忘乎歷史核心，學生缺乏對自己民族的認知點，失去生活靈魂依歸的附著力。

台大前歷史系主任徐泓說，新歷史課綱「消滅」了中國史，因此，我們必須找到專家學者「微調」歷史課綱、「撥亂反正」，我們要選出一個肯改課綱的總統，如果選舉失敗了，課綱還要繼續執行，下一代怎麼辦？那麼老師就更顯重要，就算課綱沒寫，老師還是可以教。