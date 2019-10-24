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韓國瑜蔡英文現身告別式會場 刻意避開未同台

2019-10-24 09:48攝影中心 記者劉學聖／高雄即時報導

南部聞人彥武鋼鐵集團創辦人姚武年日前過世，今天一早在高雄市立殯儀館舉行告別式，姚武年創造鋼鐵業奇蹟，還牽成妻弟林義守在鋼鐵業發跡，他也是一貫道輩分極高的點傳師，告別式現場藍綠大咖冠蓋雲集，蔡英文總統首先現身到場致意，隨後國民黨主席也帶著夫人蔡令怡現身，正進行環島傾聽之旅的國民黨總統參選人韓國瑜也將預定行程延後趕回高雄參加公祭，不過蔡英文刻意錯開時間沒跟韓國瑜、吳敦義同台現身。

南部聞人彥武鋼鐵集團創辦人姚武年日前過世，今天一早在高雄市立殯儀館舉行告別式，警...
南部聞人彥武鋼鐵集團創辦人姚武年日前過世，今天一早在高雄市立殯儀館舉行告別式，警方特地進行國道交流道封閉交管，讓維安對象快速通過，也造成附近一度塞車。記者劉學聖／攝影
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蔡英文總統南下高雄參加彥武鋼鐵集團創辦人姚武年告別式，刻意錯開時間沒與韓國瑜碰面...
蔡英文總統南下高雄參加彥武鋼鐵集團創辦人姚武年告別式，刻意錯開時間沒與韓國瑜碰面。記者劉學聖／攝影
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國民黨總統參選人韓國瑜排開預定行程回高雄參加告別式，隨即前往雲林繼續環台傾聽之旅...
國民黨總統參選人韓國瑜排開預定行程回高雄參加告別式，隨即前往雲林繼續環台傾聽之旅。記者劉學聖／攝影
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國民黨總統參選人韓國瑜排開預定行程回高雄參加告別式，隨即前往雲林繼續環台傾聽之旅...
國民黨總統參選人韓國瑜排開預定行程回高雄參加告別式，隨即前往雲林繼續環台傾聽之旅。記者劉學聖／攝影
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國民黨總統參選人韓國瑜排開預定行程回高雄參加告別式，隨即前往雲林繼續環台傾聽之旅...
國民黨總統參選人韓國瑜排開預定行程回高雄參加告別式，隨即前往雲林繼續環台傾聽之旅。記者劉學聖／攝影
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國民黨主席吳敦義（左）與夫人蔡令怡（右）南下高雄參加彥武鋼鐵集團創辦人姚武年告別...
國民黨主席吳敦義（左）與夫人蔡令怡（右）南下高雄參加彥武鋼鐵集團創辦人姚武年告別式。記者劉學聖／攝影
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國民黨總統參選人韓國瑜排開預定行程回高雄參加告別式，隨即前往雲林繼續環台傾聽之旅...
國民黨總統參選人韓國瑜排開預定行程回高雄參加告別式，隨即前往雲林繼續環台傾聽之旅。記者劉學聖／攝影
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蔡英文總統南下高雄參加彥武鋼鐵集團創辦人姚武年告別式，刻意錯開時間沒與韓國瑜碰面...
蔡英文總統南下高雄參加彥武鋼鐵集團創辦人姚武年告別式，刻意錯開時間沒與韓國瑜碰面。記者劉學聖／攝影
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2020選舉蔡英文韓國瑜吳敦義林義守

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