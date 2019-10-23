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蘇震清疑涉掏空案 民進黨廉政會：不予立案

2019-10-23 22:16聯合報 記者林敬殷／即時報導

民進黨立法委員蘇震清（圖）疑涉誠美材公司掏空案。 聯合報系資料照片／記者邱德祥攝...
民進黨立法委員蘇震清（圖）疑涉誠美材公司掏空案。 聯合報系資料照片／記者邱德祥攝影
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民進黨廉政委員會今天召開第八屆第十三次例會，針對立法委員蘇震清疑涉誠美材公司掏空案一案進行討論，廉政會在會後表示，蘇震清今天有蒞會說明。會中委員會決議，依據現有資料及當面詢問當事人相關事項後，本案尚未符合民進黨廉政條例第2條所稱違反廉政行為，「本次會議決議不予立案」。惟未來如有新事證，仍可重新啟動相關機制與調查。

【中央社台北23日電】

媒體報導，民進黨立委蘇震清疑涉誠美材公司掏空案。民進黨廉政委員會今天說，此案「尚未符合民進黨廉政條例第2條所稱違反廉政行為」，會議決議不予立案，但未來如有新事證，仍可重新啟動相關機制與調查。

民進黨廉政委員會今晚召開例會，討論蘇震清疑涉誠美材公司掏空案，蘇震清也帶著律師向廉政會說明。據與會人士指出，蘇震清準備充分，前後說明了45分鐘，委員們也詳細詢問，認為相關週刊文詞比較聳動。

民進黨廉政會會後發布新聞稿指出，委員會決議，依據現有資料及當面詢問當事人相關事項後，「本案尚未符合民進黨廉政條例第2條所稱違反廉政行為，本次會議決議不予立案。惟未來如有新事證，仍可重新啟動相關機制與調查。」

民進黨蘇震清掏空

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