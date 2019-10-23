蘇震清疑涉掏空案 民進黨廉政會：不予立案

2019-10-23 22:16 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ／即時報導



民進黨立法委員蘇震清（圖）疑涉誠美材公司掏空案。 聯合報系資料照片／記者邱德祥攝影 分享 facebook 民進黨廉政委員會今天召開第八屆第十三次例會，針對立法委員蘇震清疑涉誠美材公司掏空案一案進行討論，廉政會在會後表示，蘇震清今天有蒞會說明。會中委員會決議，依據現有資料及當面詢問當事人相關事項後，本案尚未符合民進黨廉政條例第2條所稱違反廉政行為，「本次會議決議不予立案」。惟未來如有新事證，仍可重新啟動相關機制與調查。

【中央社台北23日電】

媒體報導，民進黨立委蘇震清疑涉誠美材公司掏空案。民進黨廉政委員會今天說，此案「尚未符合民進黨廉政條例第2條所稱違反廉政行為」，會議決議不予立案，但未來如有新事證，仍可重新啟動相關機制與調查。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

民進黨廉政委員會今晚召開例會，討論蘇震清疑涉誠美材公司掏空案，蘇震清也帶著律師向廉政會說明。據與會人士指出，蘇震清準備充分，前後說明了45分鐘，委員們也詳細詢問，認為相關週刊文詞比較聳動。

民進黨廉政會會後發布新聞稿指出，委員會決議，依據現有資料及當面詢問當事人相關事項後，「本案尚未符合民進黨廉政條例第2條所稱違反廉政行為，本次會議決議不予立案。惟未來如有新事證，仍可重新啟動相關機制與調查。」