悼念一代鋼鐵聞人姚武年 蔡英文韓國瑜可能同台

2019-10-23 21:06 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ／高雄即時報導



彥武鋼鐵集團創辦人姚武年日前辭世，享壽80歲，訂明早在高雄市立殯儀館舉行告別式。姚武年早年在鋼鐵業界創造一頁傳奇，又牽成妻弟義联集團創辦人林義守在鋼鐵業發跡，明日告別式，總統蔡英文、國民黨主席吳敦義等人都預定出席， 正展開傾聽之旅的高雄市長韓國瑜，也延後雲林行程到場，「英、瑜」可能同台現身。

姚武年告別式24日上午8點10分在高雄市一殯景行廳舉行，姚武年是林義守姊夫，在一貫道也是輩份極高的點傳師，高雄六龜一貫道神威天台山百甲土地，即是他生前捐獻。

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目前包括總統蔡英文、國民黨主席吳敦義，立法院前院長王金平等人都預定出席告別式，正展開傾聽之旅的國民黨總統參選人韓國瑜，原訂進行的雲林行程也延後，特地趕回高雄參加，足見對一代鋼鐵界前輩的敬重。

姚武年生前被尊稱為「黑手師傅」，從腳踏車店學徒，做到股票上市跨國企業，他出生在雲林縣臺西鄉窮困村落，童年放牛，18歲南下高雄當腳踏車店學徒，7個月便學成出師，26歲創設聯輪企業，從事腳踏車半組件業務。