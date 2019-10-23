雲縣副議長退出民進黨 郭、柯陣營都來關切
2019-10-23 19:23
聯合報 記者李京昇
、陳雅玲
／雲林縣即時報導
民進黨籍雲林縣議會副議長蘇俊豪昨天宣布退出民進黨，同時辭去雲林縣蔡英文總統競選連任辦公室總督導，據傳柯辦及郭陣營都有與他聯繫，蘇俊豪今天證實此傳言，並提到願與大家交流，但退黨後暫以無黨籍身分參政。
蘇俊豪昨天表示，民進黨執政主張的同婚立法、一例一休、年金改革溯及既往等多項政策，忽略基層人民真實感受，理念差異甚大，決定退出民進黨。
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據傳台北市長柯文哲辦公室及郭台銘陣營都有與他聯繫，蘇俊豪今天證實，柯辦有幹部下來與他交流農業政策的意見，郭陣營則是打電話關心。
也傳出今天有民進黨高層關切蘇俊豪退黨原因，蘇說，他再次提到黨內推動的多項政策，與他的理念不符，才讓他決心退出民進黨，未來會以無黨籍參政持續關心雲林發展。
因蘇俊豪在大選倒數時刻宣布退黨，外界認為時機敏感，明天國民黨總統參選人韓國瑜傾聽之旅將到雲林，外界關注他是否會現身陪同，蘇俊豪回說，擔心模糊焦點及不必要的聯想，不會出席。
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