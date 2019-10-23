談陳同佳案 陳水扁：不用管名義先抓起來繩之以法就是

2019-10-23 18:48 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ／台北即時報導



前總統陳水扁今天透過「一邊一國行動黨」媒體群組接受記者提問，並回應他最近對「陳同佳案」的看法。陳水扁說，陳同佳在台犯下殺人棄屍案，不管用什麼片面名義來台，先抓起來繩之以法就是，還要那麼多政治考量的理由幹嘛？他也說，原來為了陳同佳是否來台受審，台、中、港都在做「政治考量」。

陳水扁說，命案受害人潘曉穎與疑犯陳同佳均為香港人，2018年2月兩人赴台旅遊，17日於台北市大同區某旅店房內遇害，翌日被棄屍。其男友陳同佳則於案發後搭機返港。這樣一樁駭人聽聞的兇殺案，台灣政府有百分之百的司法管轄權，如何抓來台灣接受國法制裁，才是當務之急。問題是，士林地檢署2018年分別在3月、4月和7月，向港府律政司請求司法互助未獲回應。香港方面後來表示港台並無司法互助簽署，拒絕遣送陳同佳來台受審。士林地檢署遂在同年12月3日正式通緝陳同佳，時效長達37年6個月。

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陳水扁說，後來港府藉口要遣送陳同佳來台受審，必須修改「逃犯條例」，也就是所謂「送中條例」，修法內容原本只有台灣，後來再加上中國大陸與澳門，都是中國的一部分，這是百分之百的政治操作。後來引爆百萬港人站出來的反送中運動，有人說蔡總統為此撿到槍。陸委會今年5月公開向港府喊話，「不用修法，也可以馬上送過來」。

陳水扁說，陳同佳同意在香港服刑完畢後到台灣「自首」（正確說法應該叫「投案」），但我國希望香港政府續押陳同佳。國安局局長邱國正在立法院坦承，「因為時機點很不妥，我國不得不在政治上作考量」。原來為了陳同佳是否來台受審，台中港都在做「政治考量」。

陳水扁提出四點，一、上個禮拜，陸委會定調在沒有司法互助前提下，司法「不」處理陳同佳。法務部隨即發聲明「建議港府續押陳同佳」。二、這個禮拜，內政部發表「港人港審」、「通緝犯到有死刑的國家違反人性」說，移民署同步管制陳同佳的入境許可，行政部門對陳同佳入境設下障礙，目的在保留陸委會與港府政治對作的空間。三、最新說法，法務部長蔡清祥表示，行政院責成法務部、陸委會提兩項方案：首先，考量到「港人港審」與「審判之優先與便利性」，以及家屬情形，港府應優先審理本案，我國政府願意提供相關事證，以供審理。四、陸委會最後表示，已正式聯絡港府，提出派員赴港押解陳同佳回台受審之方案。香港律政司未予肯定答覆，僅表示，「犯案者因應通緝令而自首，並願意承擔法律後果，能夠使公義得以彰顯。」

陳水扁說，這樣的結果，台灣政府還要堅持在「司法互助」下才能捉拿偵辦通緝犯陳同佳嗎？抓到陳同佳開始行使代表台灣國家主權的司法管轄權就對了！