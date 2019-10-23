不認「自焚說」失言 柯文哲：自焚對公安造成很大威脅

2019-10-23 16:58 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ／台北即時報導



台北市長柯文哲日前出席活動時，提到「你要自焚，拜託你去河濱公園自焚，好不好？你不要在公寓裏面自焚好不好？搞得大家烏煙瘴氣」，還說「自殺就算了，拜託你吃安眠藥，不要用自焚的」，挨批失言。

柯文哲今天下午主持北市府公安督導會報時，聽到社會局報告自焚致死火災案時主動提及日前的「自焚說」，直言「我只是講實話，每個人都說我失言」。

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根據社會局統計，台北市107年以前，累計的自焚致死火災案高達31件，108年2月間則有3件，七月又有一件，今年累計已達4件。

柯文哲質疑，自殺怎麼會選自焚，這一點自己一直想不通，怎麼會變成流行呢，過去看過數據，北部自殺大部分都是選擇跳樓，以前從來都沒有選擇以自焚方式自殺的，這到底是從哪裡學來的。

柯文哲說，自己是知道以前西藏喇嘛會用自焚的方式自殺，一次死一百多人，當時造成中共很大的困擾，但是這不是一個很好的自殺方式，怎麼會選這個呢。

柯文哲表示，正所謂「沒有統計，就沒有統治」，要求社會安全網應該要去查，「自焚」怎麼會變成流行，到底是什麼理由選擇自焚，請社會局回溯這些自殺案件，檢核一下。