獨／金門機場野狗亂入航班延誤 總統專機意外背黑鍋

2019-10-23 15:19 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ／金門即時報導



金門尚義機場跑道今天上午傳出有3隻野狗闖入，由於正值航班起降的尖峰時間，不少班機因此受到影響，最少有5至6架次都延誤將近半小時，其中華信航空班機還為此延誤超過1.5小時，不少旅客誤以為是為了等總統蔡英文專機降落，忍不住抱怨說，「總統最大啦！」。

金門航空站人員在今天上午7點10分巡場時，發現有三隻野狗在B滑行道上遊蕩，航警、消防班獲報趕緊到場捕捉與驅趕，沒想到野狗太會跑了，牠們追趕都追不著，眼見總統蔡英文的空軍一號專機即將降落，航警最後使用散彈槍，共擊發5顆子彈，將其中2隻野狗當場擊斃，1隻則受傷被捕捉，跑道於7點55分重新開放使用。

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據了解，這起FOD（跑道有異物）事件，造成一早各航空公司的班機都大受影響，當中有5至6架次都因為跑道有野狗，而在機場上空盤旋了數圈下不來，平均都延誤了20分鐘至30分鐘，而延誤最久的是華信航空1261班機原定8點10分要飛抵金門的班機，因為盤旋太久沒油，被迫到澎湖加油再飛回來，延誤1小時40分，到9點52分才降落金門。

因為野狗亂入的時間剛好與8點多小英總統專機落地的時間差不多，不少旅客都誤以為是因為小英專機，才讓機場進行流量管制，而影響他們的行程，忍不住抱怨了起來，讓小英專機意外背了黑鍋。