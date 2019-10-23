影／獨派團體呼籲民進黨中央 中共代理人法勿打假球

2019-10-23 14:30 攝影中心 記者 攝影中心 記者 胡經周 ／台北即時報導



針對民進黨表示，要總預算通過後再處理中共代理人法復議案，台灣國辦公室今天赴民進黨中央黨部抗議表示，如此嚴重影響國安的立法，怎容得片刻拖延。