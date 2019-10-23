陳同佳案台港交火 唐湘龍：蔡政府是典型葉公好龍

2019-10-23 14:12 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ／基隆即時報導



去年在台灣犯下殺害港女潘曉穎的兇嫌陳同佳，今天上午9時在香港刑滿出獄。他走出獄外兩度鞠躬，向潘曉穎的家人及香港人道歉。並向獄外守候的媒體表示，願意為自己衝動所犯下的錯事自首，回到台灣服刑受審。資深媒體人唐湘龍說，陳同佳事件引發反送中，蔡英文政府隨時撿到槍撿到子彈，真的要對應的時候，就回到那句成語「葉公好龍」。

唐湘龍早上在他的電台節目中指出，陳同佳案引起台港兩地政府隔空交火，台灣的蔡英文政府反反覆覆。他很佩服香港，是個法治社會，嚴守法治，到目前台灣的這麼多陰謀論，港府對應談話，實務處理，台灣連司法管轄權都可以拿來當政治操作的籌碼，沒有法治，去喊自由民主，那是口號而已。

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許多人稱今日香港明日台灣，把香港當負面教材，香港選的是特首，他認為今天蔡英文連當特首的資格都沒有，今天金融時報說，明年三月北京會換掉林鄭，月前她已釋出想辭，她累了，可以想見啦，以她的知識精英要去處理政治，太強林鄭之所難，她處理不來。

唐指出，昨天陸委會說要派檢警去香港抓陳同佳，今天凌晨港府發聲明，指台灣無權派員到港押解疑犯，陸委會再發新聞稿稱之後發生的事情，港府要負責任。唐痛批，這官腔官調，聽了真討厭，完全不就事論事，陳同佳事件引發的反送中，蔡政府隨時撿到槍撿到子彈，真的要對應的時候，就回到那句成語「葉公好龍」。

以前有個葉公，平時稱自己多愛龍，沒想到天上真有龍，天上的龍聽到葉公這麼愛他，有一天，龍下凡來給不斷讚美他的葉公看，葉公看到嚇死了，屁滾尿流的。