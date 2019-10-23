陳同佳案 新黨：蔡政府機關算盡、泯滅人性

2019-10-23 14:11 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡晉宇 ／台北即時報導



在台灣犯下「箱屍命案」的兇嫌陳同佳今天上午已在香港出獄。針對陳同佳表態願來台投案所引發的爭議，新黨痛批，蔡政府現在想繞過兩岸協商，把自己降格成和香港對等談台港互助，這才真的是把台灣變成與香港一樣的地位；新黨發言人王炳忠表示，總統蔡英文機關算盡、泯滅人性，將號召庶民25日晚上走上凱道「公審蔡英文」。

新黨今日舉行記者會，批評蔡政府對陳同佳案的作為。新黨全委會委員陳麗玲表示，香港牧師管浩鳴早在9月就透過國策顧問黃承國見了內部部長徐國勇，表達陳男自願來台投案意願，蔡政府竟毫無事前準備，且於10月管浩鳴再來台時拒見，甚至上演「禁止陳同佳入境」的荒唐戲碼。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

陳麗玲批評，陸委會昨天到了下午五點已近下班時間，忽然又說要派檢警直接到香港逮人，如果真有如此規畫，怎會幾天來態度數變，毫無前置作業，證明蔡政府內心根本知道，到港逮人不可能。陳麗玲說，蔡政府會這樣荒腔走板，就只因蔡英文不願丟掉對她選情有利的「槍」，才會變成在陳同佳個案中完全喪失法治觀念，更泯滅人性，「如果這不是政治操作，還有什麼叫政治操作呢？」

王炳忠則表示，現在蔡政府又說要派人到香港逮人，是否意味以後大陸認為有違法之人逃到香港，也都可以直接派人去抓？王炳中質疑，過去四個月民進黨政府力挺的「反送中」，到底在挺什麼？大陸尊重一國兩制下香港的司法管轄權，尚且不能直接到港逮人，台灣如今卻比大陸還狂，自認可以直接到香港執法，令人瞠目結舌。