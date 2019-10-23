亞洲首次！台歐盟聯手辦LGBTI人權推動研討會

2019-10-23 13:46 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ／台北即時報導



2019 台灣同志遊行本周六登場，行政院今則宣布，政院與歐洲經貿辦事處訂於10月24日至25日舉辦「台歐盟亞洲地區LGBTI人權推動研討會－婚姻平權與同志人權保障」，是亞洲地區首次由官方主辦LGBTI人權保障的國際研討會。

我國今年5月成為亞洲第1個，全球第27個同婚合法國家，行政院性平處表示，此次研討會計有歐盟代表、22位駐華使節，以及來自歐亞31個國家260位代表與會進行經驗交流與討論，藉由歐盟及我國婚姻平權經驗，攜手促進亞洲地區LGBTI權益。

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性平處指出，我國與歐盟一向致力推動性別平等與人權，自2015年起，雙方在性別平等議題上展開密切交流，更於2018年「首屆台歐盟人權諮商會議」中，達成建立3年期「台歐盟性別平權合作暨訓練架構」的共識，以我國為平台，新南向國家及日韓為核心，連結歐盟作為學習夥伴，進行廣泛的性別平等政策與經驗交流。

性平處表示，為深化各國婚姻平權經驗交流並探究未來面臨的挑戰，進而提升LGBTI人權保障，本次研討會主題聚焦在歐盟及亞洲國家推動同性婚姻平權政策及推動經驗、同志人權進展與未來挑戰，以及建立對多元性別友善、消除歧視的社會環境等。第一天會中邀請副總統陳建仁及歐洲經貿辦事處處長MR. Filip Tadeusz Grzegorzewski擔任開幕致詞貴賓，並由政務委員羅秉成、立法委員尤美女及推動法國同婚法案之前國會議員Erwann Binet等專題演講。