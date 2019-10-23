親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
禁港嫌入境投案
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
永續能源之路
政治
軍事
綜合

棒球／劉致榮將與紅襪簽約旅美 不影響參與12強

脫歐倒數！英國會通過《強生版協議》但封殺「加速立法」

亞洲首次！台歐盟聯手辦LGBTI人權推動研討會

2019-10-23 13:46聯合報 記者賴于榛／台北即時報導

2019 台灣同志遊行本周六登場，行政院今則宣布，政院與歐洲經貿辦事處訂於10月24日至25日舉辦「台歐盟亞洲地區LGBTI人權推動研討會－婚姻平權與同志人權保障」，是亞洲地區首次由官方主辦LGBTI人權保障的國際研討會。

我國今年5月成為亞洲第1個，全球第27個同婚合法國家，行政院性平處表示，此次研討會計有歐盟代表、22位駐華使節，以及來自歐亞31個國家260位代表與會進行經驗交流與討論，藉由歐盟及我國婚姻平權經驗，攜手促進亞洲地區LGBTI權益。

性平處指出，我國與歐盟一向致力推動性別平等與人權，自2015年起，雙方在性別平等議題上展開密切交流，更於2018年「首屆台歐盟人權諮商會議」中，達成建立3年期「台歐盟性別平權合作暨訓練架構」的共識，以我國為平台，新南向國家及日韓為核心，連結歐盟作為學習夥伴，進行廣泛的性別平等政策與經驗交流。

性平處表示，為深化各國婚姻平權經驗交流並探究未來面臨的挑戰，進而提升LGBTI人權保障，本次研討會主題聚焦在歐盟及亞洲國家推動同性婚姻平權政策及推動經驗、同志人權進展與未來挑戰，以及建立對多元性別友善、消除歧視的社會環境等。第一天會中邀請副總統陳建仁及歐洲經貿辦事處處長MR. Filip Tadeusz Grzegorzewski擔任開幕致詞貴賓，並由政務委員羅秉成、立法委員尤美女及推動法國同婚法案之前國會議員Erwann Binet等專題演講。

研討會次日將是閉門工作坊，性平處說，將另就同志人權各國進展與未來挑戰，以及建立對多元性別友善、消除歧視之社會環境等2主題，安排各國代表等就同性戀除罪化、反歧視與同志人身安全保障、婚姻平權相關進展與挑戰、適齡性教育課綱訂定與社會溝通、認識及尊重多元性別之學校教育、多元性別社會教育與媒體行銷等題，進行分組深入討論交流。

亞洲首次！台歐盟聯手辦LGBTI人權推動研討會。示意圖／ingimage
亞洲首次！台歐盟聯手辦LGBTI人權推動研討會。示意圖／ingimage
分享

婚姻平權人權歐盟

相關新聞

立院初審通過鼓勵軍人生育條款 服役半年可請育嬰假

2019-10-23 12:53

陳同佳案台港交火 唐湘龍：蔡政府是典型葉公好龍

2019-10-23 14:12

陳同佳案 新黨：蔡政府機關算盡、泯滅人性

2019-10-23 14:11

機敏設施遭3D市景「突襲」全曝光 立院要國軍偽裝因應

2019-10-23 13:10

馬英九訪胡璉故居：他改變金門命運

2019-10-23 13:02

被問高鐵東延 柯文哲：不要選舉到了丟一大堆計畫

2019-10-23 12:09

改口讓陳同佳來？ 韓國瑜批：髮夾彎政策太明顯

2019-10-23 12:08

遭「香港解密」鎖定 台灣基進：港府害人權，台灣需反制

2019-10-23 11:56

【即時短評】2020是馬英九、蔡英文 雙英對決嗎?

2019-10-23 11:51

緬懷古寧頭戰役功勳 馬英九上午拜會熊震球致謝

2019-10-23 11:43

陳文成與林宅血案檔案 國安局長：該公開就公開

2019-10-23 11:36

青少兒一周用手機26小時 6-7成看影片聽音樂參與社群

2019-10-23 11:27

國防部副部長：後備戰力有檢討空間 持續加強中

2019-10-23 11:25

消防法修法在即 消權會控：消防署推「打折版本」

2019-10-23 11:18

蔡政府準備3國安劇本因應？蘇貞昌：政府態度不變

2019-10-23 11:13

雲林副議長昨退黨 邱世文今揪50人加入民進黨送暖

2019-10-23 11:06

防境外勢力介入選舉 綠委要內政部研究修法解散統促黨

2019-10-23 10:40

紀念古寧頭戰役 馬英九：讓台灣獲得新生的機會

2019-10-23 10:26

砲打中央 侯友宜：中央對新北市的善意越來越少

2019-10-23 10:19

紀念古寧頭戰役70周年 蔡英文：和平從不是靠卑躬屈膝

2019-10-23 09:41

影／福岡賀電是真的 吳釗燮：處理過程沒有嚴重疏失

2019-10-23 09:33

影／李佳芬率團啟程訪問東南亞僑界

2019-10-23 09:18

內政部：港府說法非事實 未限制陳同佳入境

2019-10-23 08:06

安倍賀電 外交部：來自地方事務所

2019-10-23 00:19

雲縣副議長蘇俊豪退黨 綠指有跡可循藍尋求支持

2019-10-22 20:22

中廣移轉國有案 光華投資聲請停止執行遭駁

2019-10-22 19:58

影／陳同佳案 呂秀蓮再嗆蔡英文:大砲要給妳卻閃躲？

2019-10-22 18:00

蘇俊豪退黨 民進黨：遺憾

2019-10-22 17:17

蘇貞昌：國家利益就是主權守住經濟發達人民幸福

2019-10-22 14:53

雲林副議長退出民進黨 親藍人士：藍營撿到槍

2019-10-22 14:13

傳總質詢後輔選韓國瑜 侯友宜：想太多了

2019-10-22 14:07

日皇即位禮 駐日代表謝長廷出席

2019-10-22 13:50

雲林縣副議長退黨 ：「蔡英文當選後從沒找過我」

2019-10-22 13:17

綠委：中共滲透已是準戰爭行為 盼速立代理人法

2019-10-22 13:08

影／叫蘇揆「閉嘴」 議場質詢火爆對話

2019-10-22 13:05

訓犬校虐狗繁殖成動保漏洞 時力要求落實查核

2019-10-22 12:34

安倍賀電來自服務處 外交部：肯定駐處績效但不夠審慎

2019-10-22 12:30

馬英九哽咽？李正皓：馬向韓國瑜示範如何當個合格總統

2019-10-22 12:30

震撼彈！雲林副議長退出民進黨、辭小英競總總督導

2019-10-22 12:12
看更多

熱門文章

港府聲明：台灣無權派員到港押解疑犯

2019-10-23 00:54

【重磅快評】馬英九的哽咽 毀了蘇貞昌的「好日子」？

2019-10-22 18:34

陳同佳出獄鞠躬道歉 盼來台服刑讓潘曉穎安息

2019-10-23 09:19

陸委會致函港府 將派員到港押解陳同佳

2019-10-22 17:38

我將派警赴港押解陳同佳 港議員：想讓港府尷尬

2019-10-22 20:44

吳怡農「國小照片」曝光 網友留言：我兒子有希望了

2019-10-22 16:46

台灣無權派員到港押解疑犯 他指港府聲明給蔡英文上了一課

2019-10-23 06:27

總統故鄉立委本是囊中物 藍營新人讓綠營老將繃緊神經

2019-10-22 15:16

「香港不辦，我們來辦」陸委會發函港府 將派警赴港押陳同佳

2019-10-22 18:21

馬英九要蔡英文將心比心 林濁水：說得不錯

2019-10-22 18:30

直播／港女命案兇嫌陳同佳今出獄 大批記者已在監獄外守候

2019-10-23 08:34

林濁水：林鄭搞自首已可憐 肯定拒蔡英文侵門踏戶

2019-10-23 06:54

影／陳同佳案 呂秀蓮再嗆蔡英文：大砲要給妳卻閃躲？

2019-10-22 18:00

陳同佳案 蔡英文：港府不願行使管轄權就由中華民國台灣處理

2019-10-23 10:28

陳同佳入境障礙已掃除 相關人士：將有我方人員陪同

2019-10-23 11:05

看不懂港府給的軟釘子 陸委會深夜發文怨空等七小時

2019-10-22 23:42

陳同佳案中央180度髮夾彎 韓國瑜：知錯能改才能更進步

2019-10-22 21:17

韓國瑜提故宮文物一次展出轟動世界？ 故宮：有執行困難

2019-10-22 20:21

陳水扁當年有像韓國瑜那麼會選舉嗎？ 阿扁現身回答

2019-10-22 21:00

海陸女士官射擊拖式飛彈 高呼：命中彈就是爽

2019-10-22 21:17

放棄司法管轄權？蘇貞昌：馬英九講錯了！

2019-10-22 15:31

拒陳同佳來台 孫大千：蔡政府公然「放水吃案」

2019-10-22 15:34

軍史館古寧頭紀念展 導覽員扯終戰涉辱蔣遭撤換

2019-10-23 11:16

轉彎？徐國勇：沒拒絕陳同佳入境 只是需臨櫃申請

2019-10-23 09:28

陳同佳如何來台投案？ 刑事局提這兩個方式可行

2019-10-23 10:33

一度拒港嫌投案 未來事件交易所：蔡英文領先再縮小

2019-10-23 10:15

徵工讀生充當韓粉 孫大千：徵人消息哪句提到韓粉？

2019-10-23 11:32

觀察站／官場現形記…悲劇卻淪政治算計

2019-10-23 00:32

陸委會強勢操作陳同佳案 法界人士：法務部背了黑鍋

2019-10-23 10:40

港府無回應 陸委會深夜再次呼籲港府負責

2019-10-22 23:05

【即時短評】台港政治過招 人犯接得回來？

2019-10-22 22:49

6點回擊港府聲明 陸委會：縱放陳嫌香港成犯罪天堂

2019-10-23 09:46

新聞眼／蔡政府髮夾彎 反證「干預司法」謬誤

2019-10-23 00:26

港媒指台灣為蔡總統助選 玩弄香港議題玩過火

2019-10-23 10:33

英國二戰噴火戰機將到台中機場 軍事迷報到

2019-10-23 09:56

急轉彎…我模擬3套劇本 最快今押返港嫌

2019-10-22 23:53

港牧師管浩鳴呼籲蔡政府 別再恐嚇陳同佳

2019-10-23 12:10

雲縣副議長 退出民進黨改挺韓國瑜？

2019-10-23 00:34

「馬英九別裝哭」綠委三點說明：陳同佳案卸責的是港府

2019-10-22 20:03

法務部「陳同佳案」第5份聲明：曾協助港警逮殺人犯

2019-10-23 12:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top