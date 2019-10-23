機敏設施遭3D市景「突襲」全曝光 立院要國軍偽裝因應
2019-10-23 13:10
聯合報 記者洪哲政
／台北即時報導
立法院司法法制委員會上午通過臨時提案，要求國防部說明軍方面對Google地圖3D市景服務等功能時，軍事設施、機敏營舍如何實施掩護、偽裝、掩飾調整的作為。
Google Maps今年2月間針對台灣導入「3D城市地圖」功能，將畫面解析度相當高，讓國軍部署在都會區的飛彈陣地、機敏軍營全都被3D還原，但國防部緊急透過專案小組向Google協調，一星期內取消3D功能，讓衛星圖裡的營區、陣地全數恢復到僅能傾斜檢視，解析度也大幅降低。
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司法法制委員會委員會今天通過民進黨立委管碧玲等人臨時提案：「Google地圖以3D市景服務，經民眾發現我軍事基地機敏物件細節曝光，要求國防部與國安局於3個月內針對此事件後，我國軍事情報、國安機敏設施面對24小時全天候商用或軍事衛星之偵照立體化地形景物服務技術進步的最新情勢，辦理何種掩護、偽裝、掩飾調整等總體檢討作為，向立法院司法及法制、外交及國防委員會提出書面報告」。
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