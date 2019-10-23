馬英九訪胡璉故居：他改變金門命運

2019-10-23 13:02 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ／新北即時報導



前總統馬英九今天上午到新店屈胡璉將軍故居參訪，並參加胡璉紀念館揭牌儀式，馬英九表示，胡璉不但改變金門命運也是一員猛將，他的一生都奉獻給國家，對於港女箱屍案嫌犯陳同佳今早出獄，蔡英文總統表示只有逮捕沒有自首，馬英九對此表示，不是自首的問題，現在是投案，自首是自己到警察機關，但今天這不是自首是投案。

馬英九表示，看完胡璉將軍故居成為紀念館，感覺很好，他不但是感變金門命運的人，在抗戰的時候也是一員猛將，對國家的奉獻非常大，今天到他的故居，重新回味他對國家的奉獻感覺非常好。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

馬英九表示，胡璉的一生都奉獻給國家，一般人都記得他在金門的奉獻，那時的金門不管缺電、缺水都補起來，他也參加古寧頭戰役，今天是古寧頭70周年，這場戰爭影響韓戰，因為胡璉爭取到很多寶貴時間，古寧頭之後原本還要來第二次，但因為爆發韓戰，蔣總統才有時間推動政治跟經濟上的改革，政治就是縣市長民選，經濟就是土地改革、耕者有其田，解決土地集中貧富不均問題。