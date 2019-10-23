立院初審通過鼓勵軍人生育條款 服役半年可請育嬰假

2019-10-23 12:53 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ／台北即時報導



立法院司法法制委員會上午初審通過「陸海空軍軍官士官任職條例第9條之1、第12條及第17條條文修正草案」等案，國軍可望配合「性別工作平等法」規定，將軍人得申請育嬰留職停薪資格者，將原須任職須滿1年調降為6個月；而隨配偶應軍事任務需要，派赴國外工作之期間在1年以上，也得申請留職停薪，以鼓勵軍人生育。而收養兒童也能申請留職停薪。

委員會上午初審通過的「陸海空軍軍官士官任職條例」第9條之1、第17條修正草案，是為配合「性別工作平等法」第16條第1項、第3項及「陸海空軍懲罰法」第17條有關育嬰留職停薪申請條件及撤職後停止任用期間的規定，並因應軍事需求，因此修正草案，除申請育嬰留職停薪須任職「1年」的期間調降為「6個月」；依法與收養兒童先行共同生活者，亦得申請留職停薪。

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委員會同時初審通過「陸海空軍軍官士官考績條例第2條及第13條條文修正草案」，陸海空軍軍官士官任職條例第9條之1第1項規定軍官、士官任職1年以上，為撫育3歲以下子女者，及配偶應軍事任務需要，派赴國外工作之期間在1年以上，擬隨同前往者，得申請留職停薪。