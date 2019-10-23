被問高鐵東延 柯文哲：不要選舉到了丟一大堆計畫
2019-10-23 12:09
聯合報 記者張世杰
／台北即時報導
交通部鐵道局研議，將高鐵北延宜蘭，初步可行性規劃近期出爐，路線從台北南港到宜蘭市長度近50公里，將耗資約955億元，行車時間13分鐘。
台北市長柯文哲今天上午出席「福星社會住宅新建工程開工典禮」，會前媒體詢問，高鐵東延線會行經翡翠水庫，會影響大台北民生用水？柯文哲表示，所以他之前在議會回答民生汐止線，會篤定說該線要暫擱，現在有基隆輕軌、北宜直鐵、高鐵東延到宜蘭、台鐵優化等、還有國三國五的公路運輸系統，大家需要基隆河谷交通整合計畫。
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柯文哲接著說，不是每天丟一個（計畫），不要選舉到了，丟一大堆計畫出來，所以為何他在議會時，不管市議員怎麼問，他就直接講民生汐止線要暫緩，不可能每一條都做，這不可能的事。
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