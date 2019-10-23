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改口讓陳同佳來？ 韓國瑜批：髮夾彎政策太明顯

2019-10-23 12:08聯合報 記者劉宛琳／即時報導

陸委會希望派檢警赴港將港女命案兇嫌陳同佳押解到台灣，但港府昨深夜聲明指這是跨境執法，不尊重香港的司法管轄權，完全不能接受。陳同佳今上午出獄道歉並聲明願來台服刑讓潘曉穎安息。對此，國民黨總統參選人韓國瑜上午批評蔡政府髮夾彎的政策太明顯，台灣人民憤怒了才趕快轉彎。

韓國瑜批評，蔡政府髮夾彎的政策太明顯，如果士林地檢署對陳同佳發布通緝，而我們政府相關的單位又拒絕人家入境，全台灣人都會憤怒。

韓國瑜表示，換句話說，如果在台灣將來沒有任何引渡條文，外國人在台灣殺了外國人，跑掉都沒有罪，這個邏輯是有問題，我們主動放棄我們司法管轄權是非常危險的。

韓國瑜說，蔡英文政府口口聲聲說最會維護台灣的主權，但是沒有想到這幾天的變化，很明顯他是放棄了台灣的主權，因為整個台灣人民的憤怒的聲音出來了，才趕快再轉彎。可是蔡英文這個宣布要怎麼跟行政院長蘇貞昌還有內政部長徐國勇交代。雙方講的政策、方法都不一樣，處理的手段也不一樣。

韓國瑜表示，口口聲聲說愛主權的民進黨政府，千萬不要做傷害主權以及司法權的事。

韓國瑜陳同佳髮夾彎

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