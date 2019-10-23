遭「香港解密」鎖定 台灣基進：港府害人權，台灣需反制

2019-10-23 11:56 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱台北即時報導



台灣基進發言人顏銘緯今天表示，上週「香港解密」網站公布上百名香港抗爭者名單，公佈其個人護照號碼、電話、住址等，引發爭議。 其中，台灣也有八人遭鎖定，包括台灣基進黨主席陳奕齊、「獨眼新聞」創辦人Nancy、台灣人權促進會秘書長邱伊翎，與籌辦多起撐香港集會的NGO工作者江旻諺等人。

台灣基進今天與「獨眼新聞」創辦人Nancy、北市議員苗博雅、林亮君、香港大專學界國際事務代表團代表梁兆玉等人舉行記者會，發言人顏銘緯表示，「香港解密」事件顯示港府已經嚴重侵害人權，台灣政府應提出台灣版《香港人權與民主法案》來反制，並提出兩點訴求，第一，針對台灣人被揭露個資，收到恐嚇信息，未來入境或轉機香港都恐怕被消失，呼籲台灣政府提出保護自己國人的實質辦法；第二呼籲政府對香港人權問題提出實質政策與作為。

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顏銘緯說，這次「香港解密」事件與一般的「駭客」不同，「香港解密」網站中，竟出現許多應只有警察或海關才能接觸到的個人資料，顯示香港海關與警察內神通外鬼，甚至「香港解密」能蒐集到台人個資，表示台灣內部有中國的眼線。