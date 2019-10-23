【即時短評】2020是馬英九、蔡英文 雙英對決嗎?

2019-10-23 11:51 聯合報 本報記者 聯合報 本報記者 程平



國民黨總統參選人韓國瑜請假投入大選，幾場熱鬧的造勢，卻沒有反應在民調數字上，反倒是前總統馬英九成了藍營攻擊發動機，從芒果乾到陳同佳案，馬英九火力全開緊咬蔡英文，就連紀念古寧頭大捷，比起從不忘記的馬英九，忘了三年的蔡英文也讓人感覺是拿香跟拜，反倒是韓國瑜，就只準備一則臉書貼文。

韓國瑜請假參選，擺脫高雄市政的羈絆，一星期來從南出發，的確重新點燃支持者的熱情，高鐵南延及廢除一例一休的話題，也一度攻占新聞版面。但高鐵到底要延到哪裡，韓陣營也說不出個定案，一例一休要不要廢，韓國瑜的快嘴又急煞車，削弱了挑戰蔡英文的強度。

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反倒是馬英九，一場「哪來的芒果乾」座談會，直指蔡英文操弄亡國感獲取選舉利益，更重砲批評蔡英文是「斷交總統」，捍衛了什麼主權，不但引起蔡英文回嗆種芒果的是馬英九，也讓一直在這個議題上挨打的國民黨，找到還擊點。

陳同佳案引發的爭議，更讓馬英九撿到槍，連續三天重砲批評蔡英文漠視人權、政治操作、傷害國家主權，甚至流下父親的眼淚。現在蔡政府態度急轉，蔡英文強調從沒放棄國家主權，讓馬英九又找倒著力點，大酸蔡政府哪件事不是髮夾彎，不斷幫媒體找標題。

就連古寧頭戰役70周年紀念活動，原本從不在意的蔡英文，現在到了選舉年才想到赴金門向國軍英雄致意，試圖扭轉民進黨長期打擊軍人的刻板印象，沒想到馬英九更勝一籌，直接去探視古寧頭大戰發第一彈還擊的老兵熊震球，誰真心關心軍人，老兵們心中自有答案。