緬懷古寧頭戰役功勳 馬英九上午拜會熊震球致謝

2019-10-23 11:43 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ／台北即時報導



後天是古寧頭戰役70周年，前總統馬英九上午拜訪戰役中發出第一砲的戰車發射手熊震球，向熊與所有為保衛台灣犧牲奉獻的國軍將士們致上最高敬意。馬英九在臉書表示，今天台灣的和平與繁榮不是「天上掉下來的」，是國軍弟兄用鮮血與生命換來。

馬英九說，維繫台灣民主制度與經濟發展的前提，就是兩岸和平；兩岸如果沒有和平，台灣自由民主的發展也將受到威脅。

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馬英九表示，民國38年10月24日，熊震球所在的戰車3團1營編號66戰車在演習結束的回程途中拋錨，搶修期間，同排的64號、65號兩輛戰車一同留在現場警戒。

馬英九說，25日凌晨，共軍渡海來犯，剛好遭遇到在海岸邊的我軍戰車，熊震球向共軍擊發出古寧頭戰役的第一發砲彈，「穿甲彈」擊中共軍的彈藥船，一場驚天動地的血戰就此展開。

馬英九指出，當時3輛戰車、6挺重機槍，每輛戰車有123發砲彈，7500發子彈，「不准共軍站上乾淨的沙子，都要在海水裡解決」；熊震球的手幾乎沒離開過扳機，那年他才18歲，剛入伍兩年。

馬英九說，熊震球是古寧頭戰役保衛台灣的英雄之一，為表揚保衛台灣作戰的有功人員，我在總統任內時別頒發「中華民國保衛台灣紀念章」，熊獲頒編號第1號保台紀念章。

馬英九表示，今天再次與熊震球見面，已近90歲的他，精神依然健朗，回憶起當年戰役屍橫遍野的激烈慘況，他至今仍十分不忍。「戰爭沒有贏家、和平沒有輸家」，熊震球與他都深深這麼認為。