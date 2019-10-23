陳文成與林宅血案檔案 國安局長：該公開就公開

2019-10-23 11:36 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ／台北即時報導



針對陳文成、林宅血案是否解密，國家安全局長邱國正上午在立法院表示，沒有解密會啟人疑竇，但取決於現在還在的人，尤其還在工作的，對其是否造成洩密影響，若沒這種考量與影響，他個人認為該公開就公開。立委特別詢及民國62年「現代詩」論戰主角唐文標案，國安局也表示，「該解密會解密」。

立法院司法法制委員會上午審議「陸海空軍軍官士官任職條例第九條之一、第十二條及第十七條條文修正草案」等案，邱國正等官員應邀列席備詢。民進黨立委段宜康詢表示，蔡總統曾於7月26日在臉書發文要求林宅血案、陳文成命案、美麗島檔案等仍被國安局列永久保密的文件，希望國安局與促轉會密切配合，積極推動解密。國安局何時可解密？

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

邱國正答詢表示，他到任時即獲報，陳文成案與林宅血案已配合促轉會解密，已提供資料。他說，國安局沒有拒絕解密，該提供提供，該遮蓋就遮蓋。若相關單位覺得「可以了」，資料就會送出，該解密或降等，國安局不會拒絕。

秘書室主任黃仁傑則表示，針對促轉會關切陳文成與林義雄案等20案80卷文件，國安局已於8月28日提供促轉會，包括標題與部分內容，但沒有解密；解密須配合檔案局與促轉會相關法規指導，而資料已送促轉會。

國安局官員表示，國安會確曾針對相關檔案解密與否召開專案會議，將由行政院羅政務委員政策指導。針對這20案80卷，國安局已與促轉會協調，促轉會並派員到國安局看過檔案，國安局已提供。至於其他政治檔案，將依據政治檔案法處理，在明年1月前依法檢審要完成。該解密會解密。

段宜康表示，國安局移交調查局的175案215件涉案檔案中，其中166案是國安局列密。而其中有一件是唐文標檔案，唐是民國62年在台大教書，與余光中等人掀起現代詩論戰，整個氣氛形成鄉土文學濫觴，國安局該年就針對唐文標建檔，此案會否解密？內容會否有文壇前輩檢舉唐文標內容？段宜康表示，希望國安局移轉給調查局繼續列密的文件，若要繼續列密，必須有前提，如涉及在陸工作情報員，否則過去國安單位對於異議份子的偵蒐都應解密。

國安局官員表示，要回去看一下，該解密會解密。