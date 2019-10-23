陳文成與林宅血案檔案 國安局長：該公開就公開
針對陳文成、林宅血案是否解密，國家安全局長邱國正上午在立法院表示，沒有解密會啟人疑竇，但取決於現在還在的人，尤其還在工作的，對其是否造成洩密影響，若沒這種考量與影響，他個人認為該公開就公開。立委特別詢及民國62年「現代詩」論戰主角唐文標案，國安局也表示，「該解密會解密」。
立法院司法法制委員會上午審議「陸海空軍軍官士官任職條例第九條之一、第十二條及第十七條條文修正草案」等案，邱國正等官員應邀列席備詢。民進黨立委段宜康詢表示，蔡總統曾於7月26日在臉書發文要求林宅血案、陳文成命案、美麗島檔案等仍被國安局列永久保密的文件，希望國安局與促轉會密切配合，積極推動解密。國安局何時可解密？
邱國正答詢表示，他到任時即獲報，陳文成案與林宅血案已配合促轉會解密，已提供資料。他說，國安局沒有拒絕解密，該提供提供，該遮蓋就遮蓋。若相關單位覺得「可以了」，資料就會送出，該解密或降等，國安局不會拒絕。
秘書室主任黃仁傑則表示，針對促轉會關切陳文成與林義雄案等20案80卷文件，國安局已於8月28日提供促轉會，包括標題與部分內容，但沒有解密；解密須配合檔案局與促轉會相關法規指導，而資料已送促轉會。
國安局官員表示，國安會確曾針對相關檔案解密與否召開專案會議，將由行政院羅政務委員政策指導。針對這20案80卷，國安局已與促轉會協調，促轉會並派員到國安局看過檔案，國安局已提供。至於其他政治檔案，將依據政治檔案法處理，在明年1月前依法檢審要完成。該解密會解密。
段宜康表示，國安局移交調查局的175案215件涉案檔案中，其中166案是國安局列密。而其中有一件是唐文標檔案，唐是民國62年在台大教書，與余光中等人掀起現代詩論戰，整個氣氛形成鄉土文學濫觴，國安局該年就針對唐文標建檔，此案會否解密？內容會否有文壇前輩檢舉唐文標內容？段宜康表示，希望國安局移轉給調查局繼續列密的文件，若要繼續列密，必須有前提，如涉及在陸工作情報員，否則過去國安單位對於異議份子的偵蒐都應解密。
國安局官員表示，要回去看一下，該解密會解密。
針對陳文成、林宅血案是否解密，邱國正表示，此兩案他曾審視，確實沒有解密會啟人疑竇，但解密取決於現在還在的人，尤其還在工作的，對其是否造成洩密影響，絕對要過濾，若沒這種考量與影響，他個人認為該公開就公開。
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