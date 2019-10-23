青少兒一周用手機26小時 6-7成看影片聽音樂參與社群

2019-10-23 11:27 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱台北即時報導



白絲帶關懷協會公布「台灣青少兒個資隱私與上網趨勢」報告，調查顯示，受訪的小三至大四在學學生，高達9成5以上都有上網經驗，每周使用手機高達25.91小時，運動時間卻一半不到、僅11.64小時。至於青少兒最常使用的入口網站，以Google41%最高，其次為Youtube社群影音平台占35.6%、Facebook占12.5%。

另外，這份調查也顯示，青少兒上網的動機，7成以上是為了看影片占78.7%，聽音樂也占71.5%；其次是為了玩遊戲占69.3％、使用社群網站占63%。至於青少兒參與網路社群以親友學校類型占5成5最多，其次為娛樂流行占40.9%，運動休閒占23.2%，聯誼交友占20.7%。

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這份研究報告計劃主持人、政大傳播學院教授黃葳威分析，這次調查發現，近6成4青少兒會參與網路社群，這現象從2010年至2017年呈現持續成長，從2011年的將近兩成，2013年已成長至43%、2014年更達將近6成。

黃葳威表示，儘管調查發現青少兒對網路不要給別人個資等知能，得分均在80分以上，但對於上網或使用手機，由平台機制留下的數位足跡卻毫不設防，並且對於網路使用路徑會暴露個人瀏覽網頁紀錄、成為平台行銷對象這點，也毫不自知。另外，青少兒對於親子使用數位科技的數位落差，陌生網友分辨知能則不及格，亟待加強。

這份調查主要是針對全台21縣市，58所國小、43所國中、37所高中、14所大學、一共152所學校發出1萬5千份問卷，針對小三至大四在學學生調查，回收率達94%。調查顯示，受訪者家中平均擁有的電視與電腦數都為1.96台，超過82.2%小三至大四青少兒擁有自己手機，其中9成3以上都是智慧型手機。