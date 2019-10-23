國防部副部長：後備戰力有檢討空間 持續加強中
2019-10-23 11:25
聯合報 記者洪哲政
／台北即時報導
國防部副部長張冠群月前甫帶團出席台美國防安全會議，國民黨立委江啟臣上午在立法院詢問美方對我後備戰力評價，「你也有聽到，不管私下或公開」，面對美方建議或批評，國防部卻一昧否認，國防部前部長甚至指責是美方偏見？張冠群回應表示，我方當然有檢討空間，我們有我們的規劃。
立法院司法法制委員會上午審議「陸海空軍軍官士官任職條例第九條之一、第十二條及第十七條條文修正草案」等案，張冠群等官員應邀列席備詢。
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江啟臣質詢時詢問，國軍「後備戰士」作得如何？後備戰士現在淪為由屆退官兵留營任職「回來打工」，與當時設立後備戰士希望結合如救災、救難民力的初衷完全不同，部分特殊軍種也召不到，這些後備戰士不是在民間活躍者，根本無法觸及後備戰力。
國防部常務次長徐衍璞回應表示，後備戰士是利用假日返營熟裝，各項災防準備也會利用其返營。納入檢討，目前108年國軍有214名後備戰士。
張冠群答詢時表示，後備戰力持續在加強中，台美後備制度不盡相同，我方當然有檢討空間，但我們有我們的規劃。
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