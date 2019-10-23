消防法修法在即 消權會控：消防署推「打折版本」

2019-10-23 11:18 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ／台北即時報導



立法院日前針對消防法修法舉行朝野協商，確立消防員「退避權」，以及「災害事故調查」等，盼在總質詢結束後完成二、三讀。然而，修法在即，消防員工作權益促進會今指出，內政部消防署有意修改已有朝野協商共識的立法說明，企圖影響後續執行，堪稱「打折版」修法。

台中市大雅區違章工廠大火導致2名消防員殉職，讓消防法修法再受矚目。立法院朝野黨團日前針對已初審通過的「消防法」修法內容進行協商並達共識，除將調查單位的範疇自火災延伸至「災害」，也將基層消防團體代表納入「災害事故調查會」，同時將消防人員「退避權」精神，授權中央主管機關明定「危險性救災行動認定標準」。

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然而據消權會了解，立法院將於10月24日再度針對消防法修法召開朝野協商，完備立法程序，不過消防署卻提出「立法說明建議版本」，雖然未對母法條文做修改，但修改將影響後續實際執法的立法說明，將原來朝野有共識的消防員退避權、授權中央主管機關明定「包括無人待救而入室搶救等的危險性救災行動認定標準」，增訂解釋，強調「災害態樣種類繁多，實務上可採取救災行動相當多元，其中可能包含無人待救而入室搶救等危險性救災行動」。

換言之，消權會指出，立法院已在10月18日簽署消防法立法說明，希望消防署未來訂定標準，確定若火災現場無人，消防員得拒絕執行任務的權利，但消防署增訂說明，等於開後門，開放火災現場無人，消防員仍須入室救災的可能。

另外，在調查權的部分，立法院亦達成共識，凡消防員因救災導致暫時性失能，即啟動調查，不過消防署則有意拉高門檻，須消防員「肢體或器官嚴重受損，危及生命或造成身體機能嚴重喪失，且須住院治療連續達24小時以上」，才須調查。

對此，消權會認為，定義是否「重傷」曠日費時，恐延誤調查即時性，並舉例，2017年新北耀華電子化災多名消防員搶救過程遭到潑濺灼傷，2018年台北市3名消防員救災跌落電梯井摔傷、新竹縣一名消防員遭蜂螫導致過敏性休克等，若按照消防署標準，恐不在調查範圍內，質疑「難道要等下一次基層消防員危及生命，或身體機能嚴重喪失，才要調查嗎？」

對此，消防署強調絕無阻擋消防法修法，並積極與各黨團協商及爭取支持，消權會故意混淆視聽惡意中傷，令人十分遺憾且憤慨。並稱，目前立法院各黨團對條文文字已有共識且定案，只剩立法理由文字尚待斟酌，由立法院黨政協商中。