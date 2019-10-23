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陳同佳如何來台投案？ 刑事局提這兩個方式可行

登山失聯 手機剩1％電 勤做這動作6小時後獲救

韓國瑜喊高鐵南延是盲腸線、成立觀光部 林佳龍再回應

2019-10-23 11:08聯合報 記者曹悅華／台北即時報導

立法院交通委員會上午審查鐵道局預算，立委鄭寶清表示，高鐵南延屏東雖然初步決定要延伸，但有65％贊成、35％不是不贊成，而是「為什麼不來我家」。但很奇怪是國民黨總統參選人韓國瑜說高鐵南延屏東是盲腸線，如果當選要重新歸零思考。

對此，林佳龍表示，韓國瑜不了解交通部的規畫，也把「政治化」做為競選議題，這不予置評。

林佳龍說，台灣鐵道路網應從整體來看，不能見樹不見林，應該要看為什麼要打通瓶頸、串連路網，高鐵南延屏東未來還可能再往南發展，這是「一步步來」，高鐵、台鐵及快鐵未來會以共構轉乘方式。

林佳龍說，南迴鐵路電氣化即將完工，從屏東到台東是一個半小時，如何連接高鐵到屏東、串連台鐵、快鐵，應該從路網角度來看效益。他說，台灣交通建設已經證明，長期在做需求導向，但某種程度政府應該供給導向，以供給帶動需求，路沒開到那裡、怎麼發展過去？「不應算短期財務效益、應算長期經濟效益。」

對於高鐵往北延伸宜蘭，林佳龍表示「有這個規畫」。鄭寶清說，對於行車時間剩下13分鐘，未來是否有時間表？林佳龍表示，北宜直鐵案已經完成可行性評估再做綜合規畫，行政程序上可直接把北宜高鐵併入原來可行性研究方案，行政程序會比較快。

至於觀光局組織18年沒調整，中央組織基準法29條規定只能14人，若現在要設定一個部很困難。鄭寶清說，韓國瑜說「文化觀光部」是政治支票，未來是否困難？林佳龍說「幾乎不可能」。他說，觀光局升格觀光署，也有研議過去式「交通與建設部」，但若要提升台灣對觀光重視，也可考慮「交通觀光部」，交通是影響觀光最重要的因素。

鄭寶清說，交通部2030年來台旅客超過2000萬，韓國瑜也有相關規畫。林佳龍酸，韓國瑜「也說高雄市要成為500萬人口」。林佳龍表示，觀光局若要變成觀光署速度會比較快。

交通部長林佳龍。本報資料照片
交通部長林佳龍。本報資料照片
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