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陳同佳如何來台投案？ 刑事局提這兩個方式可行

防境外勢力介入選舉 綠委要內政部研究修法解散統促黨

2019-10-23 10:40聯合報 記者蔡佩芳／台北即時報導

立法院內政委員會上午審查民國109年度中央政府總預算案關於內政部部分，民進黨立委接連提出主決議提案，槓上統促黨，要求內政部對於境外勢力涉利用代理人或其他迂迴管道介入台灣政治與選舉，加強掌握與調查，甚至要求內政部研究解散涉及犯罪組織的政黨。

立委李俊俋提案，針對統促黨等部分政黨人士涉及多項暴力活動，移涉組織犯罪情事，引發社會對於幫派以政黨之名從事犯罪行為，該黨是否涉及違法違憲之疑慮，要求內政部就政黨違法樣態，對社會秩序的影響，統促黨是否涉及違法違憲，以及研議修正政黨法及相關法規，對於涉及組織犯罪的政黨與以行政處分、解散的可行性，在三個月內提出書面報告。李俊俋提案獲劉世芳、洪宗熠連署。

劉世芳也另外提案，有鑑於媒體報導統促黨領袖「白狼」張安樂受訪時坦承自己是中共同路人，又透漏大約有30間宮廟的宮主、主委、董事長是統促黨成員或支持者，讓國人擔心統促黨是否利用廟宇當作中資入台的管道，做為政治活動資金使用。再加上，統促黨向內政部申辦的107年決算報告書，全年政黨收入僅196萬5139元，與統促黨在台灣政治活動力之強，有強烈對比，不符常識，啟人疑竇。內政部是宗教事務與政黨事務的主管機關，對於境外勢力涉利用代理人或其他迂迴管道介入台灣政治與選舉，應加強掌握與調查。

民進黨立委提案要求內政部對於修改法規將涉及組織犯罪的政黨與以行政處分、解散的可行...
民進黨立委提案要求內政部對於修改法規將涉及組織犯罪的政黨與以行政處分、解散的可行性，在三個月內提出報告，並直接點名統促黨。記者蔡佩芳／攝影
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