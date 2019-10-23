紀念古寧頭戰役 馬英九：讓台灣獲得新生的機會

2019-10-23 10:26 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ／即時報導



前總統馬英九。聯合報系資料照 分享 facebook

明天是古寧頭戰役70周年紀念，前總統馬英九上午出席「慶祝中華民國光復台灣74週年及古寧頭大捷70週年」大會時表示，古寧頭戰役的意義不只是打敗共軍，不僅是一場完美的殲滅戰，更重要的是讓台灣獲得新生的機會。

馬英九表示，紀念古寧頭戰役的意義重大，因為該戰役展現國軍超前布署、防衛堅強、意識堅定，才能在三天內擋住共軍攻勢，締造全殲的局面，連中共前總書記毛澤東都承認這是國共內戰以來，共軍最大的失敗。

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馬英九說，原本古寧頭戰役之後大陸還要再來一次金門之役，但三個月後就發生韓戰，美國派出第七艦隊協防，避免台灣與大陸再發生戰爭，才讓大陸放棄再度進攻金門計畫，也給予台灣一個重要機會。

馬英九表示，古寧頭戰役發生當年3月，先總統蔣中正復行視事，在韓戰爆發後不到兩周，蔣就宣布台灣要辦地方選舉，從1950年10月開始選花蓮縣議員、11月選花蓮縣長，次年1951年地方政府全面選舉，為40年後中華民國全面民主化打下基礎。

馬英九也提到，古寧頭戰役的成功，意義不僅保住台灣、金門，讓蔣中正有機會推動民主改革，蔣之後還推動土地改革，尤其是耕者有其田、三七五減租，讓農民有更強的誘因耕作，讓地主有錢把資金投向輕工業，台灣經濟發展也是由此開始。

馬英九認為，今天台灣能有經濟的成果、政治的民主，古寧頭戰役都扮演重要角色。