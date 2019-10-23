親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
禁港嫌入境投案
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
永續能源之路
政治
軍事
綜合

獨家回應／小禎確認簽字離婚 坦言不說是為了女兒

陳同佳如何來台投案？ 刑事局提這兩個方式可行

紀念古寧頭戰役 馬英九：讓台灣獲得新生的機會

2019-10-23 10:26聯合報 記者周志豪／即時報導

前總統馬英九。聯合報系資料照
前總統馬英九。聯合報系資料照
分享

明天是古寧頭戰役70周年紀念，前總統馬英九上午出席「慶祝中華民國光復台灣74週年及古寧頭大捷70週年」大會時表示，古寧頭戰役的意義不只是打敗共軍，不僅是一場完美的殲滅戰，更重要的是讓台灣獲得新生的機會。

馬英九表示，紀念古寧頭戰役的意義重大，因為該戰役展現國軍超前布署、防衛堅強、意識堅定，才能在三天內擋住共軍攻勢，締造全殲的局面，連中共前總書記毛澤東都承認這是國共內戰以來，共軍最大的失敗。

馬英九說，原本古寧頭戰役之後大陸還要再來一次金門之役，但三個月後就發生韓戰，美國派出第七艦隊協防，避免台灣與大陸再發生戰爭，才讓大陸放棄再度進攻金門計畫，也給予台灣一個重要機會。

馬英九表示，古寧頭戰役發生當年3月，先總統蔣中正復行視事，在韓戰爆發後不到兩周，蔣就宣布台灣要辦地方選舉，從1950年10月開始選花蓮縣議員、11月選花蓮縣長，次年1951年地方政府全面選舉，為40年後中華民國全面民主化打下基礎。

馬英九也提到，古寧頭戰役的成功，意義不僅保住台灣、金門，讓蔣中正有機會推動民主改革，蔣之後還推動土地改革，尤其是耕者有其田、三七五減租，讓農民有更強的誘因耕作，讓地主有錢把資金投向輕工業，台灣經濟發展也是由此開始。

馬英九認為，今天台灣能有經濟的成果、政治的民主，古寧頭戰役都扮演重要角色。

古寧頭戰役馬英九金門
【會員限定】登入拚手氣，好禮獎不完！_____________等你帶回家~

相關新聞

紀念古寧頭戰役70周年 蔡英文：和平從不是靠卑躬屈膝

2019-10-23 09:41

影／福岡賀電是真的 吳釗燮：處理過程沒有嚴重疏失

2019-10-23 09:33

安倍賀電 外交部：來自地方事務所

2019-10-23 00:19

蔡政府準備3國安劇本因應？蘇貞昌：政府態度不變

2019-10-23 11:13

防境外勢力介入選舉 綠委要內政部研究修法解散統促黨

2019-10-23 10:40

砲打中央 侯友宜：中央對新北市的善意越來越少

2019-10-23 10:19

影／李佳芬率團啟程訪問東南亞僑界

2019-10-23 09:18

內政部：港府說法非事實 未限制陳同佳入境

2019-10-23 08:06

雲縣副議長蘇俊豪退黨 綠指有跡可循藍尋求支持

2019-10-22 20:22

中廣移轉國有案 光華投資聲請停止執行遭駁

2019-10-22 19:58

影／陳同佳案 呂秀蓮再嗆蔡英文:大砲要給妳卻閃躲？

2019-10-22 18:00

蘇俊豪退黨 民進黨：遺憾

2019-10-22 17:17

蘇貞昌：國家利益就是主權守住經濟發達人民幸福

2019-10-22 14:53

雲林副議長退出民進黨 親藍人士：藍營撿到槍

2019-10-22 14:13

傳總質詢後輔選韓國瑜 侯友宜：想太多了

2019-10-22 14:07

日皇即位禮 駐日代表謝長廷出席

2019-10-22 13:50

雲林縣副議長退黨 ：「蔡英文當選後從沒找過我」

2019-10-22 13:17

綠委：中共滲透已是準戰爭行為 盼速立代理人法

2019-10-22 13:08

影／叫蘇揆「閉嘴」 議場質詢火爆對話

2019-10-22 13:05

訓犬校虐狗繁殖成動保漏洞 時力要求落實查核

2019-10-22 12:34

安倍賀電來自服務處 外交部：肯定駐處績效但不夠審慎

2019-10-22 12:30

馬英九哽咽？李正皓：馬向韓國瑜示範如何當個合格總統

2019-10-22 12:30

震撼彈！雲林副議長退出民進黨、辭小英競總總督導

2019-10-22 12:12

非洲小孩跳舞歡迎喊China 蘇揆：要讓國際分得清楚

2019-10-22 11:30

港警與民衝突 侯友宜：警察是夾心餅乾

2019-10-22 11:23

國民黨最大尾？侯友宜：那要被抓去關

2019-10-22 11:19

黃承國說明 事前不認識管浩鳴

2019-10-22 11:17

被要求講韓國瑜優點 侯友宜：講我的缺點對新北有幫助

2019-10-22 10:44

擬自排入藍不分區立委名單？吳敦義：反正不會排第一

2019-10-22 10:42

蔡壁如評EQ只有2分 柯文哲笑回：這是新聞嗎？

2019-10-22 10:06

影／美亞太助卿史達偉見徐斯儉 最關切陸奪台友邦

2019-10-22 06:54

蔡壁如今成立粉絲團 自爆柯文哲叫她「血滴子」

2019-10-21 15:56

郭家軍壓力大？ 黃韻涵發聲明：總統唯一支持韓國瑜

2019-10-20 19:59

拒絕香港殺人嫌犯來台投案 韓國瑜：這不是很可笑嗎?

2019-10-20 19:15

跑選舉仍酸馬英九 蔡英文：不得罪人的事前任都做完了

2019-10-20 11:11

韓遭砸雞蛋 民進黨嚴厲譴責 籲保持冷靜理性

2019-10-19 21:29

韓國瑜來南鯤鯓代天府參拜 不抽籤吃「滷肉飯」

2019-10-19 12:47

走出同溫層 韓國瑜27日舉辦首場青年論壇

2019-10-19 01:48

高雄掉螺絲扯夫人派？她查出這區長是去年11月1日調任

2019-10-18 14:11
看更多

熱門文章

震撼彈！雲林副議長退出民進黨、辭小英競總總督導

2019-10-22 12:12

港府聲明：台灣無權派員到港押解疑犯

2019-10-23 00:54

【重磅快評】馬英九的哽咽 毀了蘇貞昌的「好日子」？

2019-10-22 18:34

陸委會致函港府 將派員到港押解陳同佳

2019-10-22 17:38

我將派警赴港押解陳同佳 港議員：想讓港府尷尬

2019-10-22 20:44

陳同佳出獄鞠躬道歉 盼來台服刑讓潘曉穎安息

2019-10-23 09:19

台灣無權派員到港押解疑犯 他指港府聲明給蔡英文上了一課

2019-10-23 06:27

馬英九哽咽？李正皓：馬向韓國瑜示範如何當個合格總統

2019-10-22 12:30

雲林縣副議長退黨 ：「蔡英文當選後從沒找過我」

2019-10-22 13:17

吳怡農「國小照片」曝光 網友留言：我兒子有希望了

2019-10-22 16:46

「香港不辦，我們來辦」陸委會發函港府 將派警赴港押陳同佳

2019-10-22 18:21

總統故鄉立委本是囊中物 藍營新人讓綠營老將繃緊神經

2019-10-22 15:16

馬英九要蔡英文將心比心 林濁水：說得不錯

2019-10-22 18:30

直播／港女命案兇嫌陳同佳今出獄 大批記者已在監獄外守候

2019-10-23 08:34

影／陳同佳案 呂秀蓮再嗆蔡英文：大砲要給妳卻閃躲？

2019-10-22 18:00

林濁水：林鄭搞自首已可憐 肯定拒蔡英文侵門踏戶

2019-10-23 06:54

空軍檢整驗證部署18年「地對地」雄昇攻陸飛彈

2019-10-22 13:44

看不懂港府給的軟釘子 陸委會深夜發文怨空等七小時

2019-10-22 23:42

陳同佳案中央180度髮夾彎 韓國瑜：知錯能改才能更進步

2019-10-22 21:17

放棄司法管轄權？蘇貞昌：馬英九講錯了！

2019-10-22 15:31

拒陳同佳來台 孫大千：蔡政府公然「放水吃案」

2019-10-22 15:34

海陸女士官射擊拖式飛彈 高呼：命中彈就是爽

2019-10-22 21:17

陳水扁當年有像韓國瑜那麼會選舉嗎？ 阿扁現身回答

2019-10-22 21:00

韓國瑜提故宮文物一次展出轟動世界？ 故宮：有執行困難

2019-10-22 20:21

陳同佳案馬英九哽咽 管碧玲酸：哭吧，馬英九應要哭的

2019-10-22 11:45

韓國瑜提故宮館藏一口氣展 林濁水：老少知識藍全嚇死

2019-10-22 11:23

港府無回應 陸委會深夜再次呼籲港府負責

2019-10-22 23:05

觀察站／官場現形記…悲劇卻淪政治算計

2019-10-23 00:32

【即時短評】台港政治過招 人犯接得回來？

2019-10-22 22:49

轉彎？徐國勇：沒拒絕陳同佳入境 只是需臨櫃申請

2019-10-23 09:28

陸委會是超法律機關？宅神：你會影響蔡總統選情好嗎？

2019-10-22 14:08

新聞眼／蔡政府髮夾彎 反證「干預司法」謬誤

2019-10-23 00:26

安倍賀電來自服務處 外交部：肯定駐處績效但不夠審慎

2019-10-22 12:30

陳同佳案對2020選情影響 綠學者：綠營不能掉以輕心

2019-10-22 12:15

急轉彎…我模擬3套劇本 最快今押返港嫌

2019-10-22 23:53

陳同佳要投案得偷渡？許淑華：台灣彷彿港片橋段的公海

2019-10-22 12:09

「馬英九別裝哭」綠委三點說明：陳同佳案卸責的是港府

2019-10-22 20:03

日皇即位禮 駐日代表謝長廷出席

2019-10-22 13:50

雲縣副議長 退出民進黨改挺韓國瑜？

2019-10-23 00:34

雲林副議長退出民進黨 親藍人士：藍營撿到槍

2019-10-22 14:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top