砲打中央 侯友宜：中央對新北市的善意越來越少

2019-10-23 10:19 聯合報 記者 聯合報 記者 施鴻基 ／新北即時報導



新北市長侯友宜今天表示，中央對新北市的善意越來越少，六都中新北人口最多，但每人獲得的中央資源補助卻最少，「相信市民心中會有一把尺」，還被砍地方稅收，「蔡英文總統來的時候我90度鞠躬，是希望彼此尊重包容，贏得中央支持，結果令人失望」。

新北市政會議今天由主計處長吳建國報告，他表示新北獲得的中央資源遠不如其他五都，而且越來越低，建議新北要開源節流，也要請中央修改財政畫法，合理分配統籌稅款。

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「從今年過年我就睡不著了，擔心新北會不會破產。」侯友宜說，新北努力推動各項建設發展城市，萬大樹林線動土時，他向蔡總統拜託支持新北財政，但550億的補助上限中，中央只補助174億，可補助78%，結果卻不到40%。

侯友宜表示，「六都中新北400萬市民最委曲」，六都財政一般補助及中央統籌稅款，新北都是都最少，2011年到2020年每人獲得中央資源竟然從1.06萬下降到1.02萬，財畫法不修改，新北每年都短少204億，對新北影響甚巨，還會影響大台北 。

他向中央喊話說，「不要矮化新北，中央給別人不斷增加，給新北卻不斷減少，實在不可思議」。中央如果能提供足夠資源，他會把市政做的有聲有色，但中央給的不夠，他只能BOT，「因為中央沒有給我什麼錢，新北真的沒有錢」。