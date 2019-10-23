砲打中央 侯友宜：中央對新北市的善意越來越少
2019-10-23 10:19
聯合報 記者施鴻基
／新北即時報導
新北市長侯友宜今天表示，中央對新北市的善意越來越少，六都中新北人口最多，但每人獲得的中央資源補助卻最少，「相信市民心中會有一把尺」，還被砍地方稅收，「蔡英文總統來的時候我90度鞠躬，是希望彼此尊重包容，贏得中央支持，結果令人失望」。
新北市政會議今天由主計處長吳建國報告，他表示新北獲得的中央資源遠不如其他五都，而且越來越低，建議新北要開源節流，也要請中央修改財政畫法，合理分配統籌稅款。
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「從今年過年我就睡不著了，擔心新北會不會破產。」侯友宜說，新北努力推動各項建設發展城市，萬大樹林線動土時，他向蔡總統拜託支持新北財政，但550億的補助上限中，中央只補助174億，可補助78%，結果卻不到40%。
侯友宜表示，「六都中新北400萬市民最委曲」，六都財政一般補助及中央統籌稅款，新北都是都最少，2011年到2020年每人獲得中央資源竟然從1.06萬下降到1.02萬，財畫法不修改，新北每年都短少204億，對新北影響甚巨，還會影響大台北 。
他向中央喊話說，「不要矮化新北，中央給別人不斷增加，給新北卻不斷減少，實在不可思議」。中央如果能提供足夠資源，他會把市政做的有聲有色，但中央給的不夠，他只能BOT，「因為中央沒有給我什麼錢，新北真的沒有錢」。
侯友宜無奈說，新北已經很努力調整歲出歲入短差，在財政如此拮据時，中央竟然還砍掉印花稅，每年又少了12億，實在沒有道理，「中央說今年會補貼，但明年呢？未來不知道」。他認為中央應該視各縣市發展情況適時支持。
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