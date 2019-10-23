紀念古寧頭戰役70周年 蔡英文：和平從不是靠卑躬屈膝

2019-10-23 09:41 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ／台北即時報導



蔡英文總統今天赴金門出席古寧頭戰役70周年紀念活動，這是蔡總統上任後首度親赴金門參與相關紀念活動，蔡總統致詞時說，「古寧頭戰役提醒我們，和平，從來就不是靠妥協退讓，更不是卑躬屈膝，而是要靠最堅實的國防，以及團結的意志，讓世界上的人知道，我們守護主權的決心。」

蔡總統表示，再過幾天就是古寧頭戰役70周年。首先，她要以中華民國總統，三軍統帥的身分，代表國人，向在這場戰役中犧牲的先烈，以及現場的英雄前輩，致上最崇高的敬意，感謝各位的奉獻。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

她說，回顧古寧頭戰役，所有駐守的國軍官兵，以及金門鄉親們的團結一心，浴血奮戰，贏得這一場關鍵的戰役，令來犯的共軍，看見我們誓死捍衛國家的決心，如果沒有各位當時戍守金門，就沒有今天台灣的民主、自由與繁榮。

蔡總統說，從她上任以來，就秉持這樣的目標，積極推動國防自主，雖然這一路走來，我們面對許多挑戰，但我們都一一克服，經過這三年多來的努力，不論是國機國造、國艦國造，都有許多成果正在展現。

過去先烈前輩所堅持的信念，也是我所堅持的目標，「國土主權、寸步不讓、民主自由、堅守不退」。不論前方有任何的險阻，我一定會團結國人，克服所有的難關。

蔡總統表示，她也要以三軍統帥的身分，向在場的各位前輩保證，我們優秀、年輕的官兵，一定會傳承先烈前輩的榮光，熱愛國家、不畏艱難，願意為了保衛我們國家、守護我們的人民，勇敢奮戰、迎向挑戰。