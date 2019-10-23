明邀美食外送業者座談 勞動部：強制加保、改善派單App
2019-10-23 09:31
聯合報 記者葉冠妤
／台北即時報導
勞動部明邀集九家美食外送業者召開座談會，勞動部次長林明裕表示，明天將就美食外送員的職業安全、社會安全採取兩種積極作為，職業安全部分，將討論派單合理化，在App設計加入安全係數，社會安全部分則要求業者幫外送員加保商業保險。
勞動部今到立院衛環委員會進行「食品平台外送員權益保障」專案報告，林明裕會前受訪時表示，對於食品平台外送員的權利保障，勞動部會積極採取兩種作為，包括職業安全的維護、社會安全的保障。
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林明裕指出，職業安全部分，明天會召集業者對於派單合理化做討論， 包括加強App設計、演算法法則，加入安全係數，社會安全部分，希望業者能幫外送員加保商業保險，包含第三人責任險、團體傷害險，若業者與外送員確認是雇傭關係，業者還須負擔外送員的勞健保，希望能朝保障外送員權益方向努力。
林明裕說，雇傭關係是透過行政處分或者法院裁定，勞動部上周已檢視兩家美食平台業者與罹災外送員的契約，逐字逐句界定，認為這兩個罹災個案與雇主有從屬關係，因此認定為雇傭關係，往後則仍依個案事實來做認定，不過，透過一般性原則的認定、行政指導，相信業者已清楚自己與外送員界定在哪種契約關係，若為雇傭，就應該給予外送員勞保權利，若是承攬，業者也可負起社會企業責任，給外送員更多保護。
對於北市、桃園市勞檢處分別只對Uber Eats、foodpanda開出30萬、6萬元的罰單，與勞動部宣稱最高罰170萬的金額有很大差距，林明裕解釋，因Uber Eats未循程序通報職災，裁處金額較高，桃園市也有它的認定基準，勞動部都予以尊重，至於勞工名卡、薪資清冊、出勤紀錄等資料，業者都有陸續回應，格式是否符合法令規範還需進一步釐清。
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