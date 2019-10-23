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陳同佳出獄鞠躬道歉 盼來台服刑讓潘曉穎安息

陳同佳出獄稱願赴台受審 向被害者家人鞠躬道歉

2019-10-23 09:30聯合報 記者呂佳蓉/即時報導

港女命案兇嫌陳同佳今日在港刑滿出獄，他在獄外兩度鞠躬，向潘曉穎的家人及香港人道歉。他表示，願意為自己衝動所犯下的錯事自首，回到台灣服刑受審。

據星島日報報導，陳同佳出獄後向死者潘曉穎的家人道歉，自己做出無可挽救的事，為他們帶來傷害及痛苦，自己的內心亦一直備受譴責，願意為自己的衝動所犯下的錯事自首，回到台灣服刑受審。他也說，感謝父母對自己的不離不棄。最後並向社會、香港人道歉，「希望各位可以原諒，給機會我重新做人，回報社會」。

陳同佳未回應現場大批媒體的提問，在三度表示對不起後，鞠躬離開。

港女命案兇嫌陳同佳稍早從香港刑滿出獄。圖/取自星島日報
港女命案兇嫌陳同佳稍早從香港刑滿出獄。圖/取自星島日報
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陳同佳香港自首
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