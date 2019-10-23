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陳同佳出獄鞠躬道歉 盼來台服刑讓潘曉穎安息

影／李佳芬率團啟程訪問東南亞僑界

2019-10-23 09:18攝影中心 記者陳嘉寧／桃園機場即時報導

高雄市長韓國瑜夫人李佳芬23日清晨率團啟程前往菲律賓、越南等東南亞國家訪問，代表韓國瑜市長拜訪當地僑界。登機前李佳芬再次強調，中華民國未來的存亡，維繫在我們每一位海內外華人身上。

李佳芬一行23日早上7時50分搭乘計程車抵達桃園機場，先到長榮航空公司櫃檯辦理登機報到手續，接著在出境大廳接受媒體訪問，隨即搭乘9時20分起飛的班機前往菲律賓馬尼拉。

李佳芬受訪時表示，非常感謝各地僑界，因為從今年5月份開始，僑界的好朋友就一直非常積極的邀請，希望韓國瑜市長可以一起過去。

她指出，到菲律賓到越南訪問，大家見個面。讓她覺得，尤其是在今年，海外的僑胞特別擔心中華民國的未來，關心國家未來的前途。但是韓國瑜市長的行程非常忙碌，尤其他現在忙著跑全國各地，所以海外的部分行程，很抱歉就由她來代替。

李佳芬說，出發前韓國瑜市長特別交代她，希望她代表向海外僑界、僑胞表達感謝之意，也再次強調，中華民國未來的存亡，其實是維繫在我們每一位海內外華人身上。

前往菲律賓及越南訪問時，要特別謝謝僑胞的熱情，她還不是很清楚當地的情況，只知道菲律賓跟越南的僑胞都非常的熱情。前往訪問基本上都是客隨主便，不會給當地僑包造成困擾，但只要大家心靈相通，不是非要敲鑼打鼓不可。

李佳芬表示，中華民國的未來大家一直都在關心，這應該是執政黨或在野黨大家都應該都關心的事。

據了解，23日隨李佳芬前往東南亞訪問的隨行人員包括童惠珍、廖達琪教授、唐慧琳議員、王鴻薇議員、黃子哲、戴錫欽議員、陳香嚴律師、郭昀光主任、溫玉霞總會長、黃正勝總會長、呂春霖總會長、廖玉珠等共15人。

高雄市長韓國瑜夫人李佳芬（左）率領的訪問團，23日清晨搭機前往菲律賓、越南等地訪...
高雄市長韓國瑜夫人李佳芬（左）率領的訪問團，23日清晨搭機前往菲律賓、越南等地訪問僑界。記者陳嘉寧／攝影
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高雄市長韓國瑜夫人李佳芬（左）率領的訪問團，23日清晨搭機前往菲律賓、越南等地訪...
高雄市長韓國瑜夫人李佳芬（左）率領的訪問團，23日清晨搭機前往菲律賓、越南等地訪問僑界。記者陳嘉寧／攝影
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高雄市長韓國瑜夫人李佳芬（中）率領的訪問團，23日清晨搭機前往菲律賓、越南等地訪...
高雄市長韓國瑜夫人李佳芬（中）率領的訪問團，23日清晨搭機前往菲律賓、越南等地訪問僑界。記者陳嘉寧／攝影
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高雄市長韓國瑜夫人李佳芬（中）率領的訪問團，23日清晨搭機前往菲律賓、越南等地訪...
高雄市長韓國瑜夫人李佳芬（中）率領的訪問團，23日清晨搭機前往菲律賓、越南等地訪問僑界。記者陳嘉寧／攝影
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韓國瑜李佳芬菲律賓
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