內政部：港府說法非事實 未限制陳同佳入境
2019-10-23 08:06
聯合報 記者蔡佩芳
／即時報導
針對港府凌晨發出聲明，指稱「台方若願意處理陳同佳的自首，應立即取消對陳的入境管制，才不會令通緝令自相矛盾」，內政部次長陳宗彥表示，港府的說法不符事實。
內政部稍早發出新聞稿。陳宗彥說明，由於政府必須掌握陳同佳的行蹤，因此對陳同佳與其預定陪同人員註記禁止網簽，必須臨櫃申請，並非限制其入境。
陳宗彥表示，如果陳同佳真心要來台接受法律制裁，仍有方式可以申請入境。然而所謂陳同佳出獄後將投案一事，至今仍屬港府片面宣稱，卻從未告知陳同佳將如何來台，相關情形政府也在持續了解中並準備就緒，一切依照法定程序辦理。
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