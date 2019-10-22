看不懂港府給的軟釘子 陸委會深夜發文怨空等七小時

2019-10-22 23:42 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ／即時報導



原本拒絕港女箱屍案兇嫌陳同佳來台投案的蔡政府，22日傍晚突然大動作開記者會宣布，已正式致函港方，希望香港協助我方赴港人員將陳姓犯嫌帶回。對此，香港律政司已於晚間發布新聞稿委婉回絕，但陸委會22日深夜近11時再度發布新聞稿，抱怨發函已逾七小時，港府仍無具體回應。

陸委會副主任委員邱垂正、內政部政務次長陳宗彥、法務部常務次長張斗輝，22日下午聯袂召開記者會稱，我方已於22日下午透過台港既有管道正式致函港方，希望港方依先前公開承諾提供合法協助，如將認罪書、庭訊口供等讓我方赴港人員攜回，並希望港方協助我方赴港人員確認犯嫌身分及帶回。

香港律政司於晚間8時30分左右發表聲明表示，「任何人在港因干犯罪行服刑完畢後均會獲釋，政府並沒有法律依據可將釋囚任意繼續拘留。香港是法治社會，政府部門必須依法執行職務，不能隨意行使職權。」

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

律政司並稱，「把違法的人繩之於法，是每一個文明社會應有之義。犯案者因應通緝令而自首，並願意承擔法律後果，能夠使公義得以彰顯。斷然拒絕犯案者自首，是罔顧公義和極不負責任的做法，也有違法治精神。」

香港律政司這份聲明等於再次告訴台灣，港女命案兇嫌陳同佳23日出獄後就是自由之身，港府無法繼續拘留他待台灣派員赴港押解。陳同家已自願投案，台灣應接受他來台投案。

不過，陸委會22日深夜發布新聞稿表示，針對我方22日要求派員至香港帶回嫌犯與相關卷證資訊，發函至今已逾七小時，惟港府迄無具體回應，大陸委員會再次呼籲港府負起責任，積極回應我方的要求。

陸委會強調，司法不能有空窗期，港女命案犯嫌即將於23日獲釋，恢復香港律政司所言之「自由之身」，若從此逍遙法外，恐將有逃亡、串證、湮滅證據之虞，對被害者家屬更是情何以堪，傷害永難平復。港府若不提供相關卷證資料，亦將使案件無法順利偵辦，司法正義無法伸張。