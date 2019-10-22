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看不懂港府給的軟釘子 陸委會深夜發文怨空等七小時

2019-10-22 23:42聯合報 記者林則宏／即時報導

原本拒絕港女箱屍案兇嫌陳同佳來台投案的蔡政府，22日傍晚突然大動作開記者會宣布，已正式致函港方，希望香港協助我方赴港人員將陳姓犯嫌帶回。對此，香港律政司已於晚間發布新聞稿委婉回絕，但陸委會22日深夜近11時再度發布新聞稿，抱怨發函已逾七小時，港府仍無具體回應。

陸委會副主任委員邱垂正、內政部政務次長陳宗彥、法務部常務次長張斗輝，22日下午聯袂召開記者會稱，我方已於22日下午透過台港既有管道正式致函港方，希望港方依先前公開承諾提供合法協助，如將認罪書、庭訊口供等讓我方赴港人員攜回，並希望港方協助我方赴港人員確認犯嫌身分及帶回。

香港律政司於晚間8時30分左右發表聲明表示，「任何人在港因干犯罪行服刑完畢後均會獲釋，政府並沒有法律依據可將釋囚任意繼續拘留。香港是法治社會，政府部門必須依法執行職務，不能隨意行使職權。」

律政司並稱，「把違法的人繩之於法，是每一個文明社會應有之義。犯案者因應通緝令而自首，並願意承擔法律後果，能夠使公義得以彰顯。斷然拒絕犯案者自首，是罔顧公義和極不負責任的做法，也有違法治精神。」

香港律政司這份聲明等於再次告訴台灣，港女命案兇嫌陳同佳23日出獄後就是自由之身，港府無法繼續拘留他待台灣派員赴港押解。陳同家已自願投案，台灣應接受他來台投案。

不過，陸委會22日深夜發布新聞稿表示，針對我方22日要求派員至香港帶回嫌犯與相關卷證資訊，發函至今已逾七小時，惟港府迄無具體回應，大陸委員會再次呼籲港府負起責任，積極回應我方的要求。

陸委會強調，司法不能有空窗期，港女命案犯嫌即將於23日獲釋，恢復香港律政司所言之「自由之身」，若從此逍遙法外，恐將有逃亡、串證、湮滅證據之虞，對被害者家屬更是情何以堪，傷害永難平復。港府若不提供相關卷證資料，亦將使案件無法順利偵辦，司法正義無法伸張。

新聞稿稱，「我方呼籲港府深思，若導致這些後果，港府必須負完全責任。政府重申對於港女命案，我方為了彰顯公義，不讓台港人民期待落空，已展現最大誠意並窮盡最大努力，港府若不積極回應，所引發的後果絕非雙方所樂見。」

陸委會22日深夜發布新聞稿，抱怨就港女命案發函已逾七小時，港府仍無具體回應。（本...
陸委會22日深夜發布新聞稿，抱怨就港女命案發函已逾七小時，港府仍無具體回應。（本報系資料庫）
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香港陸委會命案
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