【即時短評】台港政治過招 人犯接得回來？
2019-10-22 22:49
聯合報 本報記者林河名
涉嫌在台灣殺害女友棄屍的港男陳同佳，明天就要在港獲釋。連日挨批自失司法主權的蔡政府，今天由陸委會「出招」致函及致電港府，要求同意我方派員赴港押解陳同佳來台受審。陸委會雖避談先前「落入一中陷阱」的說法，改口稱檢警赴港是不希望看到法律空窗期，但「劍指港府」的政治味道仍然強烈，就看港方如何接招。
陳嫌明天就要獲釋，接收人犯的時間極為緊迫。原先一再強調「台港應在司法互助前提下個案磋商」的蔡政府，今天態度也有明顯轉變。
首先是蔡總統強調政府從沒放棄司法管轄權，也都做了準備。她還反將港府一軍：「我們不樂見香港政府拒絕行使管轄權、拒絕為受害者討回公道的態度。」行政院長蘇貞昌則表示「通緝犯只要出現在我國境內，一定逮捕」，但也提到陳嫌涉殺人重罪，香港特區政府不應縱放，更不該用個人方式私了。今天傍晚再由陸委會宣布致函港府及派員赴港押解陳嫌。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
事件的發展，蔡政府已從對陳嫌「反送台」，到願意行使司法管轄權，但也繼續施壓港府，要求建立「司法互助」機制，或至少兌現「先前表示願意協助我方的公開承諾」。
蔡政府的轉變，也可反證先前行政部門帶頭「干預司法」的謬誤。因為，國人不會單純到毫無警覺港府或中方可能政治操作，但港人在台犯罪仍須依法論法，我國既已發布通緝，港方也有法律難以相繩的難處，陳嫌願意赴台投案，我方豈有拒收的道理？
除了輿論的壓力，綠營之間也不乏雜音。前立委林濁水就認為，蔡總統早說不放棄管轄權就好了，竟搞得沸沸揚揚，「又重蹈蔡國安團隊一向疑神疑鬼、猶豫不定的慣性」。前副總統呂秀蓮更表示，蔡政府應該用司法程序彰顯台灣的司法正義，也能給中國上一課，「蔡總統不是很會撿槍嗎？現在大砲要給妳，怎麼閃躲了？」
不過，儘管蔡政府表示「沒有放棄司法管轄權」，卻仍語帶機鋒，陸委會強調「香港不審，我們來審」，也處處顯露與港府「過招」意味。加上內政部對陳嫌來台簽證已表明「無法網上申請，須提書面申請」，又增加陳嫌自行投案的難度。萬一接押過程不順，除了台港繼續政治角力，攸關人命的司法偵審，恐添更多變數。
留言