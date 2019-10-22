【即時短評】台港政治過招 人犯接得回來？

2019-10-22 22:49 聯合報 本報記者 聯合報 本報記者 林河名



涉嫌在台灣殺害女友棄屍的港男陳同佳，明天就要在港獲釋。連日挨批自失司法主權的蔡政府，今天由陸委會「出招」致函及致電港府，要求同意我方派員赴港押解陳同佳來台受審。陸委會雖避談先前「落入一中陷阱」的說法，改口稱檢警赴港是不希望看到法律空窗期，但「劍指港府」的政治味道仍然強烈，就看港方如何接招。

陳嫌明天就要獲釋，接收人犯的時間極為緊迫。原先一再強調「台港應在司法互助前提下個案磋商」的蔡政府，今天態度也有明顯轉變。

首先是蔡總統強調政府從沒放棄司法管轄權，也都做了準備。她還反將港府一軍：「我們不樂見香港政府拒絕行使管轄權、拒絕為受害者討回公道的態度。」行政院長蘇貞昌則表示「通緝犯只要出現在我國境內，一定逮捕」，但也提到陳嫌涉殺人重罪，香港特區政府不應縱放，更不該用個人方式私了。今天傍晚再由陸委會宣布致函港府及派員赴港押解陳嫌。

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事件的發展，蔡政府已從對陳嫌「反送台」，到願意行使司法管轄權，但也繼續施壓港府，要求建立「司法互助」機制，或至少兌現「先前表示願意協助我方的公開承諾」。

蔡政府的轉變，也可反證先前行政部門帶頭「干預司法」的謬誤。因為，國人不會單純到毫無警覺港府或中方可能政治操作，但港人在台犯罪仍須依法論法，我國既已發布通緝，港方也有法律難以相繩的難處，陳嫌願意赴台投案，我方豈有拒收的道理？

除了輿論的壓力，綠營之間也不乏雜音。前立委林濁水就認為，蔡總統早說不放棄管轄權就好了，竟搞得沸沸揚揚，「又重蹈蔡國安團隊一向疑神疑鬼、猶豫不定的慣性」。前副總統呂秀蓮更表示，蔡政府應該用司法程序彰顯台灣的司法正義，也能給中國上一課，「蔡總統不是很會撿槍嗎？現在大砲要給妳，怎麼閃躲了？」