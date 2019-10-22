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韓國瑜競總11月9日成立？ 國民黨：是誤傳！日期未確定

2019-10-22 21:28聯合報 記者楊濡嘉／高雄即時報導

國民黨總統參選人韓國瑜的全國競選總部這兩天傳出要在11月9日成立，國民黨高雄市黨部還接到海外僑胞打電話說要趕到高雄參加，韓國瑜競選總部和國民黨高雄市黨部主委莊啟旺連忙澄清，這是誤傳，韓國瑜全國競選總部成立日期還沒有確定。

韓國瑜的全國競選總部就設在國民黨高雄市黨部，和去年競選高雄市長一樣。這兩天傳出總部要在11月9日成立，市黨部從昨天起就接到很多電話詢問，莊啟旺說今天還接到海外僑胞打電話表示要趕回台灣參加成立大會，他連忙告訴對方這是錯誤的訊息，韓國瑜總部成立的日期還沒有定案。

國民黨部推測之所以出現11月9日這個日期，可能是二、三周之前，有人認為韓國瑜預定11月第二周要訪美，因此往前推，覺得11月9日周六是成立總部比較可能的時間，但韓國瑜為了把握時間走訪各縣市，已取消訪美，總部成立時日還在規畫中。

另外，尋求連任的蔡英文總統高雄市競選總部，據悉大約在11月中旬成立。

國民黨總統參選人韓國瑜的全國競選總部這兩天傳出要在11月9日成立，國民黨高雄市黨...
國民黨總統參選人韓國瑜的全國競選總部這兩天傳出要在11月9日成立，國民黨高雄市黨部主委莊啟旺連忙澄清，這是誤傳，韓國瑜全國競選總部成立日期還沒有確定。圖／報系資料照片
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