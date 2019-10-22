陳同佳案中央180度髮夾彎 韓國瑜：知錯能改才能更進步

2019-10-22 21:17 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ／高雄即時報導



原來拒港女在台命案凶嫌陳同佳來台受審的蔡政府，陸委會在陳同佳出獄前30個小時表示將派員到港府解押兇嫌到台受審，國民黨總統參選人韓國瑜在臉書表示，知錯能改才能更進步。希望我們執政黨這次能夠幡然醒悟，真正開始維護我們國家的主權。

韓國瑜在臉書以「看來是自己人誤導自己人」為題的臉書內容如下：

「港女在台命案凶嫌陳同佳將於明天出獄，出獄後即將恢復自由身，在出獄前30個小時，陸委會發言人表示，將派員到港府解押兇嫌到台受審。之前民進黨政府推諉放任的態度差點讓我們法院通緝令淪為廢紙，如今說法雖然180度髮夾彎，但我很高興法務部、移民署、陸委會終於有了些實際作為。

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#跑來台灣我們就抓起來

然而，我們政府還是要有備案，港府不一定會接受我方提案。到底陳嫌要不要來台投案、會不會出現在機場、或者出獄後就行蹤成謎，我們無法預測。但要確定的，是不能自我棄守司法權與主權。這是我們治權的一部份，也是主權的一環，我相信朝野都是一致的看法，只是轉個彎後，不要把同車的人都摔出去了。

我們皆非完人，知錯能改才能更進步。希望我們執政黨這次能夠幡然醒悟，真正開始維護我們國家的主權。