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我將派警赴港押解陳同佳 港議員：想讓港府尷尬

蛋洗韓國瑜嫌犯抓到了 蔡英文競總這麼說

2019-10-22 21:15聯合報 記者修瑞瑩／即時報導

韓國瑜上周到台南造勢，遭人丟擲雞蛋，台南市警方晚間宣布破案，找到丟蛋的2名男子，蔡英文台南市競選總部則表示，反對極端的言行激化社會對立。

韓國瑜10月19日到台南舉辦造勢活動，要離開會場時遭到2名男子蛋襲，雖然沒有擊中韓國瑜，但打到韓的護衛隊人員;事後韓國瑜希望警方不要追究，內政部則強調會辦到底，過程中曾一度傳出2名男子是在綠營的某位民代服務處工作。

警方連日過濾監視器，晚間逮捕陳姓與張姓2名男子，兩人也都承認當晚蛋襲，但並沒有在服務處工作。

對此，蔡英文台南競選總部發言人蔡麗青表示，尊重檢警的調查與偵辦，同時重申譴責任何形式的暴力，反對極端的言行激化社會對立。蔡英文競選總部與台南市民，將共同維護並展現台灣優質民主的總統大選。

韓國瑜上周到台南造勢，遭人丟擲雞蛋，台南市警方晚間找到丟蛋的2名男子，蔡英文台南...
韓國瑜上周到台南造勢，遭人丟擲雞蛋，台南市警方晚間找到丟蛋的2名男子，蔡英文台南市競選總部則表示，反對極端的言行激化社會對立。記者黃宣翰／翻攝
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