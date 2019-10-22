李佳芬再來新北 下周三與立委在永和拜廟

2019-10-22 18:07 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ／新北即時報導



2020大選倒數80天，立法委員林德福今在臉書貼文，國民黨總統參選人韓國瑜妻子李佳芬，在本月30號周三中午12點40分，在新北市永和區保福宮一同拜廟，林德福表示，李佳芬最慢1點抵達，至於其他行程則由黨部安排。

李佳芬先前來新北時，因為行程緊湊，4小時內跑遍中和、新店、三峽、板橋、樹林等9個行程，當時礙於時間有限，無法為每名立委參選人站台，國民黨新北黨部日前也表示，會另行安排時間，讓每名參選人都有與李佳芬同台的機會。

林德福表示，當天行程預計李佳芬最慢1點鐘到達保福宮，保福宮是當地信仰中心，所以邀請李佳芬陪同一起拜廟，預計20、30分鐘後就離開，至於李佳芬其他行程不清楚，黨部也會協助安排。 國民黨總統參選人韓國瑜妻子李佳芬，在本月30號星期三中午12點40分，在新北市永和區保福宮與立委林德福一同拜廟，林德福表示，李佳芬最慢1點抵達，至於其他行程則由黨部安排。記者胡瑞玲／攝影 分享 facebook